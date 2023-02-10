MLB／羅德洋將重返美職！小聯盟約加入水手

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來自古巴的Martin今年將滿35歲，於2011賽季在德州遊騎兵首度登上大聯盟，在遊騎兵待了5年後，2016年轉戰水手，但隔年賽季中就被交易到芝加哥小熊，後續還效力過底特律老虎以及克里夫蘭印地安人等球隊，大聯盟生涯共出賽了770場比賽，僅打出.244/.301/.367的打擊三圍，但有126次盜壘成功，防守能力也備受肯定。
2019年沒獲得大聯盟球隊合約的Martin，選擇跨海挑戰日職加入羅德，旅日三年半，這位古巴游擊手在日職打出不錯成績，在日職出賽的340場比賽中，雖然打擊率仍是偏低的.220，但是平均上壘率有.350，長打率有.461，共敲出了75支全壘打。
然而去年賽季Martin狀況不佳，整季僅有68場出賽，.163/.293/.317的打擊三圍，以及36支安打，9支全壘打的成績都寫下了日職生涯的新低，季末並未獲得羅德隊續留，雖然Martin在日職並沒有繳出太令人印象深刻的表現，但是有網友發現他與日本女演員廣瀨愛麗絲長得很像，在當時引起熱烈的討論。
加盟水手後，因為擅長的中外野防區，水手陣中已經有頭號球星Julio Rodríguez與前新人王Jarred Kelenic等牢牢卡住，加上農場大物Cade Marlowe還在等待收成，因此Martin被預期將得從小聯盟開季，並用自身豐富的經驗帶領小聯盟的年輕選手。