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MLB／羅德洋將重返美職！小聯盟約加入水手

▲前日職羅德隊洋將Leonys Martín重返美職，與水手簽下小聯盟約（圖／美聯社／達志影像）
▲前日職羅德隊洋將Leonys Martín重返美職，與水手簽下小聯盟約（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2019賽季跨海到亞洲挑戰日本職棒，並在千葉羅德海洋效力四個賽季的外野手Leonys Martin，在相隔四年後，再度回到美職體系，近日傳出他將與西雅圖水手簽下一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟約，力拚再度返回大聯盟的機會。

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來自古巴的Martin今年將滿35歲，於2011賽季在德州遊騎兵首度登上大聯盟，在遊騎兵待了5年後，2016年轉戰水手，但隔年賽季中就被交易到芝加哥小熊，後續還效力過底特律老虎以及克里夫蘭印地安人等球隊，大聯盟生涯共出賽了770場比賽，僅打出.244/.301/.367的打擊三圍，但有126次盜壘成功，防守能力也備受肯定。


2019年沒獲得大聯盟球隊合約的Martin，選擇跨海挑戰日職加入羅德，旅日三年半，這位古巴游擊手在日職打出不錯成績，在日職出賽的340場比賽中，雖然打擊率仍是偏低的.220，但是平均上壘率有.350，長打率有.461，共敲出了75支全壘打。


然而去年賽季Martin狀況不佳，整季僅有68場出賽，.163/.293/.317的打擊三圍，以及36支安打，9支全壘打的成績都寫下了日職生涯的新低，季末並未獲得羅德隊續留，雖然Martin在日職並沒有繳出太令人印象深刻的表現，但是有網友發現他與日本女演員廣瀨愛麗絲長得很像，在當時引起熱烈的討論。


加盟水手後，因為擅長的中外野防區，水手陣中已經有頭號球星Julio Rodríguez與前新人王Jarred Kelenic等牢牢卡住，加上農場大物Cade Marlowe還在等待收成，因此Martin被預期將得從小聯盟開季，並用自身豐富的經驗帶領小聯盟的年輕選手。

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