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今日來講股／ChatGPT帶動這些產業　適用照護與客服應用

▲ChatGPT成為今年科技業最夯關鍵字，也帶動伺服器、矽智財、ASIC相關領域表現，有分析師認為現在追高不太恰當，但是可鎖定領域的指標股逢低搶進。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲ChatGPT成為今年科技業最夯關鍵字，也帶動伺服器、矽智財、ASIC相關領域表現，有分析師認為現在追高不太恰當，但是可鎖定領域的指標股逢低搶進。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者許家禎／台北報導

ChatGPT成為今年科技業最夯關鍵字，也帶動伺服器、矽智財、ASIC相關領域表現，有分析師認為現在追高不太恰當，但是可鎖定領域的指標股逢低搶進，因為人工智慧一定是未來發展的趨勢。不過大家也好奇，ChatGPT的終端應用到底會在哪些場域看見？有分析師認為，學習語言、居家照護、客服、業務行銷都是可以預見會馬上應用的地方。

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關於ChatGPT成熟度，分析師謝晨彥指出，這段時間他花非常多時間跟他對談，認為ChatGPT已經具備一個有禮貌高中生的程度，這樣的演算法只要未來餵給他更多的語意的資料庫，甚至各種語言，資料庫越多，未來就會更精進，更有思考模式，揣摩使用者的心意而給出使用者要的答案。

謝晨彥表示，ChatGPT人工智慧這個領域，也促進雲端、伺服器與ASIC客製化晶片等領域，且不僅是有潛力而已，目前已經有廠商獲利，再來還有矽智財為一個持續性的收入，也就是一但採用了，就要一直付費，後面生意量不斷湧入，因此看好矽智財的爆發力還是會持續。

至於ChatGPT聊天機器人未來有沒有什麼商業應用可以很快見到？謝晨彥認為學語文、居家照護陪伴、業務行銷與客服都是很好的領域。學語文可與ChatGPT文字對談，甚至請ChatGPT幫你修正文法，有如一對一的家教一般。另外，ChatGPT也能彌補客服人員缺口的不足。

還有醫療上的居家照護也是，現在機器人是沒有辦法真正對話，但未來輸入更多資料後，就能展開更有效率的對談，在高齡化社會中，這個應用也許格外重要。另外，電話業務銷售的模式，未來也許由ChatGPT上場，跟目標對象輕鬆對話，甚至達到邀約的目的。

至於人工智慧近幾年炒得沸沸揚揚，甚至有「人工智慧泡沫」一詞出現，且人工智慧概念股股價正值起漲期，投資人好奇到底要不要追？謝晨彥表示，因為現在的市場並不是充滿資金寬鬆的環境，所以追高風險確實是大的，雖然目前有人擔心可能會有小泡沫的現象，但他強調人工智慧是長期發展的趨勢，或許可以鎖定一些領域的指標股，通常這些指標遇到波動修正的幅度並不大，因此建議可以逢低介入找買點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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