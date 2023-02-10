WBC／「黑暗騎士」加入義大利　連日本媒體都關注

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將滿34歲的Harvey，因為有義大利血統，所以本屆賽事選擇代表義大利出賽，他在2012年首度登上大聯盟，就投出王牌投手的身手，還在隔年入選生涯首次明星賽，被視為拯救當時戰績低迷的大都會隊的未來希望，因此被冠上「黑暗騎士」的稱號。
但好景不常，2013年明星賽過後，Harvey被診斷出右手肘韌帶撕裂，接受Tommy John韌帶移植手術治療，直到2015賽季才正式復出，當年還以優異的表現奪下國聯東山再起獎，隔年卻又罹患「胸廓出口症候群」，導致整季報銷，加上他又染上毒癮、場外問題不斷，使他之後賽季都沒能再重回巔峰期的狀態。
Harvey被大都會指定讓渡後，又陸續效力過辛辛那提紅人、洛杉磯天使、堪薩斯皇家以及巴爾的摩金鶯等隊，9年大聯盟生涯共180場出賽，繳出50勝66敗、防禦率4.42的成績，但他自2021賽季結束後就沒有在大聯盟出賽的紀錄。
去年Harvey更是被爆出，效力天使隊期間，因提供藥物給隊友Tyler Skaggs導致他死亡，並承認長期吸食古柯鹼，於是被大聯盟處以60場禁賽，整季只有在金鶯隊的小聯盟有出賽紀錄，新賽季甚至尚未找到東家，參與經典賽可能會成為他尋求重返大聯盟的跳板，日本媒體「Full-Court」也指出若義大利隊晉級複賽，他可能有機會與日本隊交手。