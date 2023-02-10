婆媳問題關鍵在老公　如何培養好隊友？

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太太角色 如何開口請先生幫忙？以往不少男性碰到婆媳問題，可能覺得事不關己或嫌麻煩，讓媳婦感到孤軍奮戰。好在隨著男女雙方地位越來越平等，男性自覺越來越高，有更多男性開始認知到婆媳問題的關鍵在於自己，也願意幫忙太太應對婆媳問題。
若男人有意願居中協調，但不清楚怎麼問太太、也不知道具體怎麼做才好，或許可以試著關心地詢問：「我知道媽媽唸妳，妳不開心，妳有覺得我怎麼做比較好嗎？」
石瀝新建議，身為太太可以適當地向先生提出具體需求，包含可以如何幫忙、幫忙的時機點等，可以試著主動告訴他需要什麼幫忙，告訴他為什麼在這個時候跳出來替我講句話，對太太本人與對夫妻之間的關係這麼重要！當先生與長輩溝通時，媳婦不一定要在現場，重點是夫妻事前達成默契，是與婆婆溝通的重點。
同時，太太也別認為「你是我先生，應該要懂我、知道怎麼做」。有時候男性願意幫忙，只是不清楚如何做較好，此時太太主動提出需求，會比丈夫「獨自想破頭但怎樣都做不好」的效果會更好。
先生角色 好男人主動協調問題石瀝新也呼籲已婚男性，處理婆媳問題時，千萬不要讓太太感覺到先生是站在婆婆那邊的，例如說「妳想太多了」、「妳不要計較這麼多」、「媽媽就是這個性格嘛」，諸如此類對話，太太心情好的時候還能理解，但矛盾產生時，容易讓太太感覺先生在幫長輩說話，無益於解決問題。
若婆媳關係癥結卡在婆婆縱容兒子怎麼辦？石瀝新表示，此問題的關鍵在於先生是否有意願改善和調整，若先生自己並沒有想要解決問題，想著「我媽都站到我這邊了，妳還要講什麼？」
對此，解決之道在於從夫妻關係著手。分享和表達妳的感受，幫助先生理解問題之處在哪，當先生有自覺、願意改善，婆婆的影響自然就不會太大。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56716
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