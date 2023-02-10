小於40歲乳癌患者每年增上千位！　「術中放射治療」一舉兩得

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乳癌放療每周五次 舟車勞頓患者苦乳癌治療有多種方法可以選擇，醫師會評估病人的年齡、身體狀況、癌症期別、腫瘤大小及位置等來安排、討論適合的治療計畫。最主要的治療方法為手術治療，另外還有放射線治療、化學治療、標靶治療、賀爾蒙治療及免疫治療等
南投醫院放射腫瘤科醫師嚴儆恒指出，大部分的病人需要每週治療五次，每次花費時間約10至15分鐘左右，整個療程可能會達到數週，由於有部分的病人會反應每天往返醫院接受放射線治療，覺得很累很麻煩，甚至需要請假影響工作及生活品質。
研究：手術中放射治療 節省時間、增加存活率嚴儆恒醫師表示，如果無法接受每天依指定時間來醫院接受治療，南投醫院近期引進「手術中放射治療」(IORT)新技術，病人在手術中先切除腫瘤，接著對腫瘤周邊施行一次性高劑量的放射治療。減少病人術後還要每日往返醫院接受放射治療的不便，也達到降低復發率的效果。
根據歐美大型研究TARGIT-A報告，早期乳癌接受手術中放射治療可以達到與傳統放射線治療相似的腫瘤控制率，甚至在存活率優於傳統放射治療；讓早期乳癌患者同時得到節省時間與增加存活率的雙贏局面。
腫瘤需小於三公分、無淋巴轉移 特定患者適用不過並不是全部的患者都適用該療程，嚴儆恒醫師建議，小於3公分的腫瘤且並無淋巴腺轉移的患者，而且目前乳房手術中放射治療(IORT)是屬自費項目，因此細項條件會經由乳房外科醫師與放射腫瘤科醫師詳細評估後與病患討論並決定最佳方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56728
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