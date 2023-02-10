黃偉哲關心亞太棒球中心工程進度開挖檢測品質為工程把關

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黃偉哲表示，台南市整年氣候皆適宜進行棒球訓練與教學，市府選擇安南區環館路公39用地規劃興建亞太國際棒球訓練中心，希冀增強場地硬體功能，使其具備國際棒球場規模，更藉此培訓優秀選手帶動台南棒球運動風潮，同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，成為辦理國際賽會之競賽場館，亦可提高台南市在國際上的能見度。
工務局表示，台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程，於109年9月28日開工，打造成棒主球場25,000席觀眾席、成棒副球場3,000席觀眾席、室內投打練習場及2座內野練習場。其中內野練習場已於110年6月30日完成，成棒副球場及室內投打練習場則預計於今(112)年4月完成。
有鑑於亞太棒球村第二期的工期長達1400天，全部的工程完工後再開放會使球迷期待過久，黃市長就決定球場設施分階段完工啟用，所以二座內野練習場於110年6月30日啟用。成棒副球場則於今年3月完成，4至5月辦理測試場地完整性的比賽，6月全運會棒球資格賽，10月則作為全國運動會比賽場地。112年底全國最多的25,000觀眾席次的成棒球場球則會完工，113年初則可以啟用。
亞太棒球村的球場排水自設計時要求每一層土壤的顆粒大小，碎石與砂土的比例、排水管要佈設得像魚骨頭般平均。施工完成後也要經過連續30分鐘的撒水測試，沒有積水才會合格。今天黃偉哲也特別要求開挖一個孔，檢視是否有符合標準，為工程品質把關。