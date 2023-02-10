細數民進黨客家政策　賴清德談兩岸：台灣應強化自身實力

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談及政府客家政策，賴清德指出，2000年時前總統陳水扁宣布成立中央部會級的客家委員會，並催生客家電視台、客語聯播網、大學客家學院，闢建國家級的客家文化園區，舉辦客家文化節、桐花季、六堆客家運動會及臺灣客家博覽會等各項活動，同時也致力於客家文化教育的推廣。
賴清德提到，總統蔡英文2012年及2016年兩次競選總統時客家政策中最重要的計畫，就是打造「國家級台三線客庄浪漫大道」，希望把台三線建設成兼具休閒、旅遊功能，同時保存台灣發展過程中非常重要的文化及產業，總計2016年至2020年投入超過80億元，帶動地方觀光產業發展。
賴清德接著指出，他在擔任行政院長時，除了於2018年設置「伯公醫療照護站」，在客庄設置長照站，改善客庄醫療資源不足的問題，照顧所有客庄長輩；也在2018年公布「客家基本法」修正案、2019年1月公布「國家語言發展法」，將客語訂為國家語言。
賴清德表示，在2021年，政府將台三線客庄浪漫大道治理平台，擴大為「客庄369治理平台」，並決定自2021年至2025年將再投入25億元到「客庄369計畫」，將「浪漫台三線」的執行經驗，擴展到高屏六堆及花東臺9線客庄，持續提振客家文化特色產業。
賴清德進一步表示，2021年核定的「國家客家發展計畫」，以跨部會協作方式，打造客家政策國家隊，不僅代表政府對於客家語言、文化發展之高度重視，對客家集體權益的尊重，及肯認族群主流化策略思維，更象徵台灣在多元文化實踐的進程上，邁入新的里程碑。
賴清德提到，他擔任行政院長在立院答覆時任立委蔣絜安質詢時，就承諾要辦理「世界客家博覽會」，讓國際看見台灣、看見我們的客家文化。現在「世界客家博覽會」已在積極籌備中，預計在2023年8月登場，將是首次以客家文化為主題的國際博覽會。
賴清德以TRUSTING TAIWAN、信賴臺灣，來分享他對台灣未來應該如何面對新局的一些看法。台灣應該要堅持民主價值，讓世界更重視；臺灣在全球產業鏈扮演舉足輕重的角色，已融入國際社會的「信賴核心」，這些都是大家共同努力的成果，應該要珍惜且繼續努力。未來他也將結合社會各界力量，為新時代完成新使命，就是守護台灣，並且促進台灣的民主、和平與繁榮。
賴清德表示，2021到2022年的國際政治主旋律，就是台海和平穩定。許多重要的國際會議場合，都呼籲台海和平穩定的重要性。面對中國威權勢力，台灣並不孤單，會跟民主陣營站在一起，捍衛永續和平。然而，真正的和平應該建立在對等與尊嚴基礎上，除透過不斷對話、協商與合作外，更應強化自身的實力，所謂備戰才能避戰，能戰才能止戰。
談及兩岸政策，賴清德指出，2016年蔡英文當選後，提出承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服、不會走回對抗的老路的「四不」。2020年，蔡英文則進一步提出要以和平、對等、民主、對話四原則重啟兩岸良性互動。到了2021年，蔡英文於國慶大會上也提出「四個堅持」。2014年他到中國上海訪問，進一步提出兩岸應透過交流，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解，以人民福祉為最重要的目標。未來，他將站穩蔡英文的「四個堅持」，持續推動兩岸發展。
賴清德認為，義民精神就是團結愛鄉愛民的精神，希望所有客家鄉親未來持續做為帶領台灣團結的力量，一同團結守護台灣，造福人民，推動國家大步向前行。他也期待，所有客家鄉親都能秉持義民精神，信賴台灣，一起拚經濟、顧民生、強國防、保和平，讓經濟發展的果實由全民共享，建立更和諧的社會。
包括行政院政務委員李永得、客委會主委楊長鎮、僑委會委員長徐佳青、世界臺灣客家聯合總會總會長鍾振乾、總召集人陳明真及世界台灣客家聯合會理事長蔣絜安、民進黨立委黃世杰、范雲、前民進黨秘書長羅文嘉等人也出席活動。