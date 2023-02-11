行人闖紅燈穿越車道　遭兩車撞擊送醫不治

昨（10）日晚間九點多，高雄苓雅區成功一路與苓雅二路口發生一起死亡車禍，1名57歲的吳姓女子行經路口時疑似闖紅燈穿越車道，遭一輛自小客車擦撞倒地後，又遭到一輛計程車撞擊，計程車逃離現場，但吳女經送醫急救後仍宣告不治，全案訊後依過失致死、公共危險罪將兩車司機送辦，至於肇逃的計程車司機除了將被開罰，也將吊銷駕駛執照，不得再考領。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方指出，吳姓女子在昨日晚間沿苓雅二路西往東方向行走，行經路口時疑似未遵行交通號誌（闖紅燈），且未行走行人穿越道穿越車道，遭73歲的陳男駕駛自小客車（成功一路北往南行駛）擦撞倒地，吳女倒臥車道時又遭64歲沈姓男子駕駛的計程車（成功一路南往北行駛）撞擊，計程車肇事後逃逸，而吳女經送往醫院急救後仍宣告不治。
轄區苓雅分局事後查獲逃逸的計程車司機沈男到案，2位肇事駕駛酒測值均為0，警方初步研判，該起車禍肇因疑為行人未行走行人穿越道，且闖紅燈穿越馬路，而兩部自小客車未注意車前狀況反應不及發生碰撞，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊進一步分析研判。
全案訊後依過失致死、公共危險罪將自小客車駕駛陳男、計程車司機沈男移送高雄地檢偵辦；另沈男肇逃部分，併依違反道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項：汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡，未採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理之規定予以開單舉發，處新臺幣3,000元以上9,000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照，不得再考領。