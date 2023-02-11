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UBA／政大游艾喆晉升400俱樂部　史上第一人

▲政治大學游艾喆10分7籃板7助攻。大專體總提供
▲政治大學游艾喆10分7籃板7助攻。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

尋求助攻王、抄截王雙雙三連霸的游艾喆，儘管還是未能生涯首度「大三元」，但此役他再送出7助攻，個人UBA三季來總助攻數達406，正式超越前健行科大控衛谷毛唯嘉的4季398次，成為102學年UBA具攻守紀錄以來的助攻最多、也是「400俱樂部」的唯一人，率力拚UBA三連霸的政治大學107：67輕取上季第六義守大學，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，開季13連勝，續寫隊史新高，外加稍早世新大學輸給臺灣師大、中斷12連勝，衛冕軍獨走，成為本屆男一級預賽迄今唯一不敗之師。

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連結上季預賽末段7連勝、八強複賽7連勝、決賽2連勝，合計16連勝，政大跨2季己是29連勝，明11日晚上8點預賽倒數第2戰，將作客中壢、挑戰地主健行科大，如再贏球，跨季30連勝，隊史新的里程碑。

教練陳子威說：「肯定要拚，因12日壓軸末役還要與世新對決，這兩場都很硬，贏球15連勝排第一，有利於八強複賽賽程對戰順序。」

游艾喆109 學年大一菜鳥，單季打滿24場共161助攻，場均6.7第一，110學年上季大二打19場共150助攻，場均7.9，蟬聯助攻王，兩季合計311次，本季再添89次就「400俱樂部」，今天賽前他已88次，此役7次後正式達標，本季迄今95，3季累計406，無愧連2季助攻王，迄今場均7.3，個人獎三連霸機率甚高。

另外，109、110學年兩季，游艾喆也各以3.0、3.2連莊抄截王，本季迄今3.5，微幅領先義守劉承彥的3.2，一樣也有機會三連霸。

游艾喆說，如同「大三元」可遇不可求一樣，個人紀錄順其自然，拿獎固然很好，團隊贏球更重要，無論本季自己助攻、抄截是否雙雙三連霸，乃至自己已是「400俱樂部」唯一，助政大本季完成三連霸更重要。

而以游艾喆單季助攻數都逾150算，他打滿4季助攻數理應可突破600，未來紀錄也有可能成為UBA的助攻「艾喆障礙」，短期內恐難有人可以挑戰。

開局義守曾短暫領先，政大第二節26：18攻勢後次第擴大領先優勢，雙方愈無懸念，出清板凳，政大連4場、8度破百，拿下第13勝。

政大12人都得分、5人上雙，王凱裕22分，外援莫巴耶16分14籃板連3場、8度「雙十」，游艾喆10 分及助攻、籃板各7，林彥廷13分、李允傑11分。

義守蒲國倫12分最多，累計6勝7敗，因地主文化大學稍早贏中興中大學，8勝5敗確定重返睽違3季的八強，因而明天義守與同戰績的國體對決，攸關最後一席八強誰屬。

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