UBA／沒有陳將双不行　世新12連勝終結

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一、二節各只拿4、8分，世新教練何正峰說：「這是我以前打球、現在當教練，前所未見的生涯頭一遭。」離譜的前兩節，第一節文化兩分球10投中2、三分球4投0中，區區4分進帳，隊史新低，第二節兩分球10投中2、三分球5投0中，靠7罰中4，勉強拿到8分。
何正峰說，前兩節確如同中邪，但是否為「無双效應」（沒有陳將双），看官各自解讀。
陳將双最佳拍檔「双生配」的另一菜鳥張俊生，先發38分鐘三分球11投6平個人最多，攻下29分新高，也是開季連13場上雙，含瘋狂追分的第四節，飆4記三分彈拿18分，悉為生涯第一次。
張俊生說：「首度未與陳將双搭檔，一些些不習慣，但少了他，我一定得跳出扛責，特別是末節，我們證明可頂住沒有將双的日子，最終雖仍輸球，但如再給幾分鐘，情況可能改觀，也有信心翻轉戰局。」
至於從第三節末48：20領先28分，到終場被世新跨節強拉36：12攻勢，含第四節只得11分，終場前8.5秒還賠上大三「一哥」林信寬吞違反運動精神犯規，且五犯離場，讓他全場三分球12投中5、攻下平生涯最高34分，外帶9籃板4抄截的全方位演出，不夠完美。
本季初掌兵符的臺師菜鳥教練李秉鴻說：「除受傷兵、感冒影響，前三節與末節兩極表現，經驗不足使然，球員及我自己都是，而前兩節讓世新進攻當機，關係是防守，尤其兩隊都屢投不中，防守就很重要。」
李秉鴻說，臺師預賽每一階段都在進步，即便上一階段打得有點掙扎，第四節團隊攻防失序，林信寬還多失誤且犯滿，對他及隊友都是一次難得的成長及學習。
繼上階段對臺體三分球7投中5飆34分後，今天雙平自己紀錄的林信寬說：「上半我們守得好，下半場世新包夾，我們一再失誤，我就占7次最多，與賽前有人說今天我一定會是生涯最多失誤，不謀而合。」
林信寬說，這非雖自己第一次吞U，卻是首度因吞U而犯滿離場，話鋒一轉，他說：「陳將双掛傷號，今天錯過生涯首度與他卯上的機會，小有遺憾，但八強複賽，乃至四強決賽，不無可能會兩度遭遇，我很期待。」