UBA／職籃球隊注意！　阿拉薩超狂、2度雙30

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阿拉薩上季得分、籃板、阻攻「三冠王」，教練葛記豪說：「其實阿拉薩也很會傳球，有拚助攻王的潛力，我鼓勵他朝此努力，即便本季不可能，但他才大二，UBA生涯並非全無可能寫下『四冠王』新猷。」
而本季迄今13戰，阿拉薩場均24.2分、17.7籃板都暫排第一，連莊機會不小，但1.8阻攻暫居第四，助攻3.3前面不少競爭者，也即「雙冠王」有望，更多則不容易。對「小葛教練」的殷殷期盼，阿拉薩說：「我會再努力，試著去拚拚看。」
上季預賽阿拉薩大殺四方，但八強複賽首戰贏國體後，他跟後衛余維豪雙雙掛彩，一個手一個腳，兩人全季就此提前報銷，臺藝無緣四強、第七作收。
對此，大三主控余維豪說：「本季我跟阿拉薩都超級健康，順利晉八後，瞄準闖晉四強，尤我與阿拉薩乃至喬納森的默契愈佳，不容上季憾事再發生，給我四強、其他免談。」
臺藝88學起迄今已18度晉八強，含100、102學年兩度封王，但105 至109學年連5季無緣八強，上季、本季連兩年晉級。上半場不順，從27：17領先到上半場32：34落後，第三節持續膠著，靠9：0才47：39超前，末節一度69：53領先16分，最終11分過關晉八。
阿拉薩之外，余維豪、喬納森各拿13、11分，教練葛記豪說：「上半場失誤後大家都不出聲，彼此欠溝通，中場休息我開罵，下半場才改善贏球。」
葛記豪說：「我們幾次兩、三人小組搭配很精采，意味團隊才是王道及主軸，阿拉薩的禁區大殺乃至爆扣，也是隊友給力外帶妙傳助攻。」
上季第四萬能莊昀楷13分、王銘哲10分，跨階段3連敗，累計4勝9敗，確定無緣連兩季八強，且陷保級危機，11、12日最後兩役逢世新、健行，如無法添勝，局勢不樂觀。