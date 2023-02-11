中職／樂天出征石垣島！林襄廣播登機好甜美

UBA／職籃球隊注意！　阿拉薩超狂、2度雙30

▲臺灣藝大阿拉薩39分24籃板5助攻。大專體總提供
▲臺灣藝大阿拉薩39分24籃板5助攻。大專體總提供

記者廖聿偉/綜合報導

上季個人獎「三冠王」阿拉薩，上半場就21分11籃板「雙十」，全場39分24籃板，開季2度「30、20」，也是迄今13戰12度「雙十」，外帶5助攻及抄截、阻攻各3，持續全方位身手，率臺灣藝大73：62擊敗上季第四萬能科大，拿下111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第9勝，累計9勝4敗，繼政大、世新、健行、輔大之後，拿到第5張八強門票，也是連2季、隊史18度晉八。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阿拉薩上半場兩分球14投中7、三分球4投中2外加2罰中1，早早就「雙十」，先發撐全場39分鐘，兩分球25投中13、三分球6投中3、8罰中4，繼對北市大31分28籃板後，2度「30、20」，再與對僑光科大狂飆誇張的51分13籃板輝映。

阿拉薩上季得分、籃板、阻攻「三冠王」，教練葛記豪說：「其實阿拉薩也很會傳球，有拚助攻王的潛力，我鼓勵他朝此努力，即便本季不可能，但他才大二，UBA生涯並非全無可能寫下『四冠王』新猷。」

而本季迄今13戰，阿拉薩場均24.2分、17.7籃板都暫排第一，連莊機會不小，但1.8阻攻暫居第四，助攻3.3前面不少競爭者，也即「雙冠王」有望，更多則不容易。對「小葛教練」的殷殷期盼，阿拉薩說：「我會再努力，試著去拚拚看。」

上季預賽阿拉薩大殺四方，但八強複賽首戰贏國體後，他跟後衛余維豪雙雙掛彩，一個手一個腳，兩人全季就此提前報銷，臺藝無緣四強、第七作收。

對此，大三主控余維豪說：「本季我跟阿拉薩都超級健康，順利晉八後，瞄準闖晉四強，尤我與阿拉薩乃至喬納森的默契愈佳，不容上季憾事再發生，給我四強、其他免談。」

臺藝88學起迄今已18度晉八強，含100、102學年兩度封王，但105 至109學年連5季無緣八強，上季、本季連兩年晉級。上半場不順，從27：17領先到上半場32：34落後，第三節持續膠著，靠9：0才47：39超前，末節一度69：53領先16分，最終11分過關晉八。

阿拉薩之外，余維豪、喬納森各拿13、11分，教練葛記豪說：「上半場失誤後大家都不出聲，彼此欠溝通，中場休息我開罵，下半場才改善贏球。」

葛記豪說：「我們幾次兩、三人小組搭配很精采，意味團隊才是王道及主軸，阿拉薩的禁區大殺乃至爆扣，也是隊友給力外帶妙傳助攻。」

上季第四萬能莊昀楷13分、王銘哲10分，跨階段3連敗，累計4勝9敗，確定無緣連兩季八強，且陷保級危機，11、12日最後兩役逢世新、健行，如無法添勝，局勢不樂觀。

UBA／政大游艾喆晉升400俱樂部　史上第一人

T1／走過低潮盼更穩定　聯盟最佳射手于煥亞再進化

台灣高球四大賽　36洞小鐵人賽揭開序曲

T1／太陽補強後場戰力!　洋將萊斯加盟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀