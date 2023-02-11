高球／TLPGA之友贊助會　優秀選手每月3.5萬補助

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「TLPGA潛力球員基金」計畫是由台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦促成，從2021年7月開始，每個月贊助30位TLPGA潛力球員，這些潛力球員由TLPGA依照選手參賽成績設定遴選機制。前一年度至少要參加TLPGA認可的巡迴賽六場以上，且每年獲得其他單位贊助金額未超過40萬元的TLPGA會員，就可提出申請，再由協會依積分排序擇優30位會員（職業球員），按月發給新台幣3萬5千元津貼。
配對賽採史克蘭波賽制，經過十八洞的角逐，最後由職業選手王莉甯與參賽來賓陳希聖丶王關生與陳永錚合力獲得第一名，成績61桿，三位來賓各獲得獎品TaylorMade Spider GT 推桿一支。
黃日燦指出，無論是在國內或出國比賽，選手們要加強球技與心理素質，需要在比賽中不斷地磨練，疫情嚴峻期間，這些經費提供給比賽縮減的選手們基本生活費用，讓她們無後顧之憂，甚至可以更加強自己的技術與體能，追求最好的名次，無非是希望讓年輕的選手可以提早請專業的技術與體能教練指導，也讓25歲以上的選手延長運動競技的生命。未來目標是希望「TLPGA之友贊助會」的企業界會員逐年增加，贊助金額也越來越多而穩定，能給TLPGA在募集比賽贊助之餘，另一份安定的力量。
第一年贊助的選手中，劉芃姍表示，她2020年六月轉為職業，正遇到疫情，由於有這筆經費的補助，她毅然決然使用在加強體能與請技術教練方面，使得她在擊球距離與體力方面有大幅進步，因此在2021年法國巴黎銀行傳承賽贏得首冠後，又在2022年11月拿下歡樂友緣公開賽首冠，年度獎金排名也從2021年的27名上升到16名，因而去年下半年順利獲得中國信託贊助，因此退出TLPGA之友贊助會的贊助行列，補上別的選手。
同是第一批贊助名單內的陳萱，也利用這筆贊助費用，在2022年再次勇敢地踏出一大步，到美國近四個月，除了參加美次巡考試，也參加了兩場美次巡比賽，她說:「去年花費較大，除了家裡與自己的出資以外，每個月的贊助金是直接的幫助，讓我的負擔較輕一些。」今年她仍會再去考美次巡，改進去年的不足，繼續努力向前。
其他選手如張靖翎丶洪玉霖及石澄璇都獲得「TLPGA潛力球員基金」的支持，讓她們在練球時無後顧之憂，可以進行更長遠的規畫。
洪玉霖說，增加了出國比賽的機會以及與外國選手切磋競技的機會，都是很好的磨練。張靖翎表示，出國比賽有交通與住宿補助，在國內可以請教練指導，真正地幫助了我能繼續朝向自己的目標前進。
石澄璇指出，她下場練習的時間增多了，無後顧之憂，她會更加努力，「今年一定要拿到台巡公開賽的冠軍！」