美執意斷中國科技生路？氣球風波影響 6實體被列黑名單
美中關係因為間諜氣球事件再度跌入低谷，敏感時刻，美國五角大廈又證實，10日曾在阿拉斯加北部海岸上空，擊落一個不明「高空物體」，軍方先是派出F-35戰機偵察，再由F-22發射飛彈擊落，已尋獲大量殘骸，但還無法確定是何物。間諜氣球爭議越燒越烈，美國商務部10日公布，把涉及該氣球計劃的6個中國實體列入貿易黑名單，都是與科技有關的企業或研究單位。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，此次遭制裁名單包含5家企業、1間研究所，分別是北京南江空天科技股份有限公司（Beijing Nanjiang Aerospace Technology）、中國電子科技集團公司第48研究所（China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute）、東莞凌空遙感科技有限公司（Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology）、鷹門航空科技集團有限公司（Eagles Men Aviation Science and Technology Group）、廣州天海翔航空科技有限公司（Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology），以及山西鷹門航空科技集團有限公司（Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group）。
美國商務部聲稱，解放軍使用高空氣球進行「情報和偵察活動」，違背了美國的國家安全利益，而上述制裁對象正在支持中國的軍事現代化，特別是中國人民解放軍陸軍（PLA）的航空航天項目，包括飛艇和氣球。
被列入實體清單後，這些企業將很難獲得美國的技術出口。美國現任總統拜登（Joe Biden）、前任總統川普（Donald Trump），都曾使用這類手法，來懲罰被視為對美國有國安威脅的中企，並阻止北京在軍事上取得進展。
《紐約時報》則報導，白宮近期制裁頻頻，針對中國科技產業的禁令不排除會越來越多，尤其間諜氣球入侵美國一事，更進一步引爆國安擔憂，消息人士透露，美國政府有意限制中方對一些敏感領域的直接投資，如量子運算、先進半導體、具有軍事或監視應用的人工智慧能力等。
美方目前已禁止美企直接對中國出售某些先進技術，並監控中企在美投資，以防止潛在安全風險，一連串舉動，頗有「阻其技術、斷其金流」之意。