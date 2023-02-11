江啟臣率團訪英拜會國會議員及智庫　關注台英、兩岸關係

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江啟臣指出，經濟上英國積極努力加入CPTPP，作為成立後第一個申請加入的國家，英國政府相當看重目前進行中的談判工作，並期盼今年能有具體的成果，關於台灣的入會申請，英國學者也直指兩岸問題恐怕才是能否成功入會的關鍵。
這次英國行，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基訪英，許多討論都聚焦於地緣政治。江啟臣在智庫座談也討論到，即便全球化、貿易自由化多年，仍無法撇除傳統地緣政治權力結構改變的影響，而近年地緣政治改變國際安全觀，世界強國逐漸轉變，認為實力才是關鍵，權力（power)至上，這些觀點都間接影響兩岸與台灣的未來。
江啟臣指出，具體來說，英國於安全上加入AUKUS（澳英美三方安全夥伴），近期又與日本簽署「相互准入協定」(RAA)，未來可能發展成美日印澳QUAD（四方安全對話）＋英法，這些都是英國在亞太地區、台海的利益，感受到一定程度的危機感，而做出的態度上轉變與動作上的準備。英國的作為與轉變當然跟美國的印太戰略有關，未來美國與英國在印太戰略上的合作會越來越清楚與具體，將來應該會看到更多英國參與印太戰略部署的身影。
江啟臣說，雖然只有短短幾天的訪問時間，但可以看到英國國會、學界都非常關注俄烏戰爭的發展，關心俄烏戰爭對台海兩岸的影響，尤其近年兩岸情勢變化迅速，他們也擔心北京的態度與行動。英國雖忙著回應俄烏戰爭，但同步關注中國大陸的動向及亞洲的情勢，英國除了本身的利益考量，他們表示支持台灣也是維護民主、自由的價值。
江啟臣表示，世界各國的國際觀點正在改變，各國都在調整自己的腳步，做好準備以面對國際局勢的變化，確保其國家利益。政府也應該引以為鑑，儘速調整步伐，跟上世界脈動，為台灣的國際空間與兩岸的未來尋找一些創造性思維，才能獲得進一步的突破，化解目前台海緊張的僵局。