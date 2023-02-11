正式宣布參選大安區立委　羅智強：在這裡出身當然要選！

江啟臣率團訪英拜會國會議員及智庫　關注台英、兩岸關係

▲國民黨立委江啟臣近日率團拜訪英國國會議員及智庫。（圖／資料照片）
▲國民黨立委江啟臣近日率團拜訪英國國會議員及智庫。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

國民黨立法委員江啟臣本週率團赴英國訪問，停留期間拜會多位國會議員，包括下議院外交委員會主席Alicia Kearns議員、國防委員會主席Tobias Ellwood議員等；擔任「台英國會小組」（APPG）榮譽會長的下議院副議長Nigel Evans及共同主席上議院副議長Lord Rogan、下議院Bob Stewart議員於英國國會舉行交流酒會，與台英國會小組成員共同歡迎訪團；期間也造訪「Chatham House皇家國際事務研究所」、「劍橋大學地緣政治中心」、「RUSI」三所智庫、與英國學者專家交換意見，外交成果豐碩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
身為「立法院台灣-英國國會議員交流協會」會長，江啟臣說，這次訪英他充分感受到英國對台灣的支持，雙方都期待能有更多的互動與合作，繼續深化雙邊關係與交流，江啟臣也邀請他們未來有更多機會訪問台灣，親自瞭解台灣各界對台海情勢的看法。

江啟臣指出，經濟上英國積極努力加入CPTPP，作為成立後第一個申請加入的國家，英國政府相當看重目前進行中的談判工作，並期盼今年能有具體的成果，關於台灣的入會申請，英國學者也直指兩岸問題恐怕才是能否成功入會的關鍵。

這次英國行，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基訪英，許多討論都聚焦於地緣政治。江啟臣在智庫座談也討論到，即便全球化、貿易自由化多年，仍無法撇除傳統地緣政治權力結構改變的影響，而近年地緣政治改變國際安全觀，世界強國逐漸轉變，認為實力才是關鍵，權力（power)至上，這些觀點都間接影響兩岸與台灣的未來。

江啟臣指出，具體來說，英國於安全上加入AUKUS（澳英美三方安全夥伴），近期又與日本簽署「相互准入協定」(RAA)，未來可能發展成美日印澳QUAD（四方安全對話）＋英法，這些都是英國在亞太地區、台海的利益，感受到一定程度的危機感，而做出的態度上轉變與動作上的準備。英國的作為與轉變當然跟美國的印太戰略有關，未來美國與英國在印太戰略上的合作會越來越清楚與具體，將來應該會看到更多英國參與印太戰略部署的身影。

江啟臣說，雖然只有短短幾天的訪問時間，但可以看到英國國會、學界都非常關注俄烏戰爭的發展，關心俄烏戰爭對台海兩岸的影響，尤其近年兩岸情勢變化迅速，他們也擔心北京的態度與行動。英國雖忙著回應俄烏戰爭，但同步關注中國大陸的動向及亞洲的情勢，英國除了本身的利益考量，他們表示支持台灣也是維護民主、自由的價值。

江啟臣表示，世界各國的國際觀點正在改變，各國都在調整自己的腳步，做好準備以面對國際局勢的變化，確保其國家利益。政府也應該引以為鑑，儘速調整步伐，跟上世界脈動，為台灣的國際空間與兩岸的未來尋找一些創造性思維，才能獲得進一步的突破，化解目前台海緊張的僵局。

間諜氣球引發外交風暴　江啟臣：台灣國安單位要提早準備

江啟臣：捷克準總統以一中兩制原則與台交流

侯友宜選總統由他接棒？江啟臣：一切都是外界臆測

頻傳將接棒選新北市長　江啟臣否認：2024會爭取立委連任

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀