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【胃痛專題】壓力大胃痛不敢照胃鏡！　醫生呼籲日常照護3原則

【胃痛專題】壓力大胃痛不敢照胃鏡！　醫生呼籲日常照護3原則
【胃痛專題】壓力大胃痛不敢照胃鏡！　醫生呼籲日常照護3原則

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】現代人生活壓力大、作息不規律，加上飲食不正常，導致腸胃道疾病的盛行率逐年增加。臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎表示，大多數民眾的胃痛與壓力、生活習慣相關，靠著正確飲食、應對壓力源、改善生活習慣，即可改善狀況，不一定要馬上做照胃鏡等侵入性檢查。

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胃痛是許多人長期的困擾，常見的有胃炎、胃潰瘍、胃食道逆流等疾病，可能伴隨食慾不振、噁心嘔吐、脹氣、消化不良等症狀。

侯君穎說明，「長期胃痛」的定義為維持一個月以上，每周至少一次。民眾就診時可詳述自己胃痛的型態與時間點，例如是絞痛或刺痛？空腹時痛或是吃飽了才痛？每次痛多久？有助於醫生釐清病況，安排相對應的檢查。

我需要照胃鏡嗎？

不過，許多民眾擔心照胃鏡要將長長的內視鏡管子伸入腸胃。侯君穎表示，胃痛很多時候只是源於日常壓力大、生活習慣不佳或是輕微的胃發炎，真正確診為嚴重胃潰瘍或惡性腫瘤的機率並不高，不需要每次就診都馬上安排高侵入性的檢查，因為檢查本身也會有其他的風險，有時候醫師開藥觀察病患使用藥物的反應，也是一種鑑別診斷的過程。民眾若是初次覺得自己有胃痛，就醫檢查確定並非癌症腫瘤或其他重大疾病，只要改善生活習慣，找出病因即可對症下藥。

民眾生活工作壓力大，常常用餐時間不固定、暴飲暴食或是飲食太過刺激等。侯君穎建議正確飲食，包括三餐定時定量、避免冰飲或辛辣等刺激性食物、空腹時不喝咖啡與濃茶等含有咖啡因的飲品。同時避開菸、酒、檳榔，改善生活習慣有助於改善胃部不適。

至於民眾自行購買成藥服用是否會有風險？侯君穎表示，基本上只要是合格的大廠牌、按照包裝指示服用，不會有太大問題。若服藥一陣子未見明顯改善，則建議尋求專業醫療協助。








資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56427

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