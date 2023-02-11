週末快出遊！下週冷氣團報到「氣溫溜滑梯」 最冷時段曝
昨（10）日有鋒面掠過，東北季風也稍微增強，北台灣感受較為濕涼，雨量相較前幾天也較多，天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今（11）日東北季風減弱，明（12）日甚至會轉為東南風到偏南風環境，天氣相對穩定，僅東半部偶爾還有一些零星降雨，其它地區都是多雲或有陽光的天氣，大部分地區白天高溫都可到攝氏24至25度以上，南部甚至可以到攝氏30度以上，夜晚清晨低溫普遍在攝氏17至18度以上，南部及花東地區低溫維持在攝氏20度以上，因此週末挺適合安排出遊活動。不過下週二到下週四（2/14至2/16）有冷氣團影響，溫度最低的時間點將落在下週二夜間到下週三（2/13）一整天。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇指出，下週一（2/13）天氣將轉變，上半天各地多雲到晴較溫暖，下半天隨著微弱冷鋒掠過，東北季風增強並且夾帶冷空氣南下，北台灣的天氣首先開始轉差、降雨機會也提高，中南部還有花東地區到傍晚或入夜之後也會陸續感受到風力增強，花東地區降雨機會也提高，中南部則仍是維持多雲。
溫度方面，下週一入夜後才會有比較明顯的下降趨勢，由北往南會先後感受到溫度開始轉涼變冷，冷空氣強度介於大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團之間，溫度最低的時間點落在下週二夜間到下週三，中部、北部、東北部空曠地區有機會降到攝氏10度或以下低溫，都市地區則是在攝氏11至13度左右，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到攝氏10至12度，都市地區攝氏13至15度。
吳聖宇表示，溫度邀一直等到下週四白天才會逐漸回升，真正感受到回暖，要到週五（2/17）白天。提醒民眾，雖然這一波冷空氣達不到寒流等級，但因為週末兩天溫度偏暖，因此溫差變化的感受較顯著，尤其是下週一和下週二間的溫差變化，北部、東北部地區這兩天白天高溫可能一下子落差就會達攝氏10度以上，夜晚清晨低溫也會一口氣下降攝氏7至8度以上，溫度變化劇烈一定要特別注意身體。
天氣方面，下一波強冷空氣將是「先濕後乾」的類型，下週一晚間至下週二水氣較多，北部、東半部有短暫陣雨，中南部山區在下週二也會有局部短暫陣雨，下週三起水氣減少，除東半部仍有局部短暫陣雨外，西半部是多雲或晴的天氣。且水氣量並不太多，中高層的冷空氣強度不太夠，高海拔山區出現降雪機會不大，民眾可多留意最新天氣資訊。