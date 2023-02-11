NBA／拓荒者傳讓GP II吃止痛藥上場 總管緊急出面澄清
根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater的報導，勇士、拓荒者、活塞、老鷹之間的四方交易可能流產，因為作為交易主角之一的Gary Payton II在體檢中被檢查出有傷。
記者黃建霖/綜合報導
報導中指出，Payton在體檢中被發現核心肌群存在著傷勢，這可能會導致他缺陣2到3個月。他在去年季後進行腹部手術後，並沒有完全康復，一直在注射Toradol這種止痛藥，因為拓荒者的訓練人員敦促他忍痛上場。但在和勇士的談判中，這一點沒有被告知。如果這些消息屬實，可能會導致這一筆交易破局。
在此消息爆出後，拓荒者總經理Joe Cronin隨後發表聲明，強調「球員的身體健康對球隊來說是最重要的」，同時表示若評估Payton的身體狀態不到位或存在風險，就不會勉強讓他出賽。
「請相信我們做的是正確的決策，同時他的康復過程是透明公開的。對於這些報導，我認為需要出來澄清一下，我會對此事負責。」Cronin如此說道。
去年季後，Payton和拓荒者簽下了一份3年2610萬美元的合約，之後他在休賽期進行了腹部手術，錯過了本季前35場比賽，直到1月3日才首次為新東家出戰。目前為止他為拓荒者出賽15場，場均上17分鐘，可得到 4.1 分。