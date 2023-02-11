學者批勞保基金「神隊友變豬隊友」　勞動部：非投資造成

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淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁表示，勞保破產就像「慢性病」，病根在2017年時種下，當時蔡政府推動年改只進行軍公教，未調整勞保，這幾年勞保靠的是基金投資收益，勉強撐起帳面數字，讓財務問題隱而不發。
他說，據勞保精算報告，2021年起保費收入即遠低於老年給付，而初發年金、續發年金人數都快速增加，加深勞保基金給付壓力，如今股票市場慘淡，基金效益也從神隊友變成豬隊友，勞保財務的慢性病拖到今日，恐產生巨大災難。
對此，勞動部澄清，勞保財務問題是因我國人口快速高齡化及少子女化趨勢所致，非投資績效好壞所造成。為協助穩定基金流量，政府自109年已連續4年撥補勞保基金，今年更將撥補金額提高至450億元，計達1,170億元，也規劃疫後特別條例額外挹注，未來仍會持續撥補，確保勞保制度穩健運作。
勞動部表示，勞保基金投資一向秉持專業的投資，長期布局於績優的投資標的，縱使受到111年全球金融市場下跌影響產生短期帳面損失，勞保基金自84年勞健保分隸以來，累積投資收益仍達5,272億元，近10年平均收益達4.36%，長期投資績效穩健。
勞動部說，勞保基金投資運用資訊，均定期按月、季、半年、年公布基金規模、投資績效、資產配置等等相關訊息，相較於其他國家政府保險退休基金資訊發布更為快速透；並強調勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，請勞工朋友放心。