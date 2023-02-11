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週末衝台灣燈會！30場精彩演出　抓限定寶可夢「甜甜螢」

▲原本在北美洲、南美洲和非洲常出現的「甜甜螢」，近年僅在2020台灣燈會期間登場，2月10日將再次回歸台灣燈會。（圖／臺北市政府觀傳局提供）
▲原本在北美洲、南美洲和非洲常出現的「甜甜螢」，近年僅在2020台灣燈會期間登場，2月10日將再次回歸台灣燈會。（圖／臺北市政府觀傳局提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台灣燈會展出吸引眾多遊客到台北，而今（11）明兩天又是低溫來襲前最佳出遊日，本週到台北逛燈會還有30場精采演出不容錯過，同時邀請到知名歌手MATZKA於「光源舞台」演出。此外，全新亮點還有北美洲、南美洲和非洲限定寶可夢「甜甜螢」，將限時三天現身台灣燈會展區，在範圍內遇到異色寶可夢的機率也會增加，還沒規劃好出遊行程的民眾，不妨就到台北賞燈會吧！

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▲北美洲、南美洲和非洲常出現的寶可夢「甜甜螢」，限時3天現身燈會。（）
▲北美洲、南美洲和非洲常出現的寶可夢「甜甜螢」，限時3天現身燈會。（圖／臺北市政府觀傳局提供）
【限定寶可夢現身】

根據台北觀傳局表示，從10日到12日每日上午10時至18時，Pokemon GO訓練家將有機會在展區範圍，抓到北美洲、南美洲出現的寶可夢「甜甜螢」，並且比平常更有機會捕捉到睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢等15隻寶可夢，遇到14隻異色寶可夢的機率也會上升，地點包含松山文創園區、東區商圈、信義商圈、台北市政府、國父紀念館等展區，為了呼應「光源台北Light up the Future」，也特別選出「L」、「U」、「F」三種未知圖騰，讓玩家到場來尋寶。

【週末（2/11、2/12），30場精彩演出嗨翻】

「2/11」：

光源舞台 16:30藝起來歡唱／17:30老鼠娶親之公主不想嫁／18:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP1／19:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP2／20:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP3／21:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP4。

未來舞台 18:00節慶馬戲狂想曲／19:00心的方向／20:00節慶馬戲狂想曲／21:00心的方向。

多元舞台13:00當代客家藝術表演（黃瑋傑feat亞麥185樂隊）／15:00當代客家藝術表演（米莎）／17:00明月有琴（楊淑喻、范宸菲、林呈擎）／19:00當代客家藝術表演（Oki&Rekpo）／21:00明月有琴（黃連煜、陳瑞斌）。

「2/12」：

光源舞台 16:30巴冷公主／17:30御風而行／18:30原式派對／19:30那葡萄樹上的女孩／20:30布農族樂舞Latuza相信(選粹)／21:30MATZKA 瑪斯卡。

未來舞台 18:00狂歡慶典。元宵／19:00桑布伊ft.王祥如／20:00節慶馬戲狂想曲／21:00桑布伊ft.王祥如。

多元舞台13:00臺北原鄉三部曲（國立台灣戲曲學院）／15:00臺北原鄉三部曲（龔德）／17:00臺北原鄉三部曲（邱淑蟬）／19:00臺北原鄉三部曲（徐哲緯）／21:00臺北原鄉三部曲（何易峰）。

【台灣燈會】

活動日期：六大展區正式營運112年2月5日至2月19日。

活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。

▲台灣燈會踩街活動，國內團體表演。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）
▲台灣燈會踩街活動，國內團體表演，本週末兩天假日會有30場精彩演出。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.05）

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