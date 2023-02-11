週末衝台灣燈會！30場精彩演出　抓限定寶可夢「甜甜螢」

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根據台北觀傳局表示，從10日到12日每日上午10時至18時，Pokemon GO訓練家將有機會在展區範圍，抓到北美洲、南美洲出現的寶可夢「甜甜螢」，並且比平常更有機會捕捉到睡睡菇、電螢蟲和甜甜螢等15隻寶可夢，遇到14隻異色寶可夢的機率也會上升，地點包含松山文創園區、東區商圈、信義商圈、台北市政府、國父紀念館等展區，為了呼應「光源台北Light up the Future」，也特別選出「L」、「U」、「F」三種未知圖騰，讓玩家到場來尋寶。
【週末（2/11、2/12），30場精彩演出嗨翻】
「2/11」：
光源舞台 16:30藝起來歡唱／17:30老鼠娶親之公主不想嫁／18:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP1／19:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP2／20:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP3／21:30躍演高校之名師出高兔 —學音樂劇的小孩不會變壞EP4。
未來舞台 18:00節慶馬戲狂想曲／19:00心的方向／20:00節慶馬戲狂想曲／21:00心的方向。
多元舞台13:00當代客家藝術表演（黃瑋傑feat亞麥185樂隊）／15:00當代客家藝術表演（米莎）／17:00明月有琴（楊淑喻、范宸菲、林呈擎）／19:00當代客家藝術表演（Oki&Rekpo）／21:00明月有琴（黃連煜、陳瑞斌）。
「2/12」：
光源舞台 16:30巴冷公主／17:30御風而行／18:30原式派對／19:30那葡萄樹上的女孩／20:30布農族樂舞Latuza相信(選粹)／21:30MATZKA 瑪斯卡。
未來舞台 18:00狂歡慶典。元宵／19:00桑布伊ft.王祥如／20:00節慶馬戲狂想曲／21:00桑布伊ft.王祥如。
多元舞台13:00臺北原鄉三部曲（國立台灣戲曲學院）／15:00臺北原鄉三部曲（龔德）／17:00臺北原鄉三部曲（邱淑蟬）／19:00臺北原鄉三部曲（徐哲緯）／21:00臺北原鄉三部曲（何易峰）。
【台灣燈會】
活動日期：六大展區正式營運112年2月5日至2月19日。
活動時間：週一至週四 : 14:00 - 22:00（亮燈17:00 - 22:00）；週五至週日 : 10:00 - 22:00 （亮燈17:00 - 22:00）。