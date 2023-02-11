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土耳其強震破2億善款！衛福部專戶4天累計破2.7億元

▲土耳其與敘利亞邊境日前發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，衛福部7日起陸續開放土耳其震災專案帳戶帳號，今（11）日公布，累計金額破新台幣2.7億元。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其與敘利亞邊境日前發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，衛福部7日起陸續開放土耳其震災專案帳戶帳號，今（11）日公布，累計金額破新台幣2.7億元。（圖／美聯社／達志影像）

記者李琦瑋／台北報導

土耳其與敘利亞邊境6日發生芮氏規模7.8和7.5的大地震，至今奪走上萬人命，衛福部7日起陸續開放土耳其震災專案帳戶帳號，今（11）日公布，賑災專戶累計金額已破億元，統計至112年2月10日17時止，總計接獲捐款4萬3,462筆、2億7,177萬餘元。

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衛福部7日起陸續開放土耳其震災捐款專案的帳戶帳號，包括台灣銀行、四大超商等管道。據統計，截至昨天下午17時止，總計接獲捐款4萬3462筆、新台幣2億7177萬餘元。

衛福部表示，自2月7日起至3月6日止，接受民眾捐款，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。

國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」；郵政劃撥帳號為50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。

四大超商門市也可透過透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的 OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）
ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0
SWIFT CODE：ICBCTWTP007
BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT

衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱[email protected]，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

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