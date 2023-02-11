土耳其強震破2億善款！衛福部專戶4天累計破2.7億元

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衛福部表示，自2月7日起至3月6日止，接受民眾捐款，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用。
國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款。
金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」；郵政劃撥帳號為50269506「中華郵政股份有限公司南港昆陽郵局」，戶名「衛生福利部賑災專戶」。
四大超商門市也可透過透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的 OK‧go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。
國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
BANK NAME：MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS : NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）
ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0
SWIFT CODE：ICBCTWTP007
BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE DONATION A/C
SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKE PROJECT
衛福部提醒，民眾捐款後請於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱[email protected]，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。