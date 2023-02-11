嗆侯友宜？曹興誠：台灣不做美國棋子、難道做中共小鬼？

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他回憶，十幾年前，做過行政院長和參謀總長的郝柏村先生在世時，自己曾經向他請教過兩岸情勢。郝柏村說，兩岸局勢，美國起碼佔有五成以上的主導權；中共最多不會超過四成，台灣自己的主導權則不到一成。
曹興誠表示，說不要變成美國棋子，意思是要台灣在美國和中共之間保持中立；甚至有人主張，要把台灣變成瑞士，成為永遠的中立國。他要不客氣的說，這種論調欠缺常識，而且非常危險。
他表示，歷史已經一再證明，台灣由於海洋戰略位置重要，不可能實質中立，只能務實地選擇某一海上強權作為聯盟或依靠。
曹興誠說，未來即使中共攻擊台灣得逞，但必定觸怒美國和日本民意，因此會再度被美國和日本聯合收復。台灣今天如果全民團結、積極備戰，讓中共有所忌憚，就有機會免除戰爭，但如果民意膽怯畏戰，反而會刺激中共冒險，結果一次戰爭難免之外，還要承受兩次戰爭的災難。
曹興誠表示，今天台灣百姓最聰明的選擇，就是把美國視為關公，把日本視為媽祖，而與美、日這兩尊台灣的守護神團結合作，一起嚇阻中共冒險，如此則可以把中共可能犯台的災害減至最低。
曹興誠表示，中共在台灣內部養了許多小鬼，或作間諜，或搞分化，或吹捧中共，或挑撥台美、台日關係。 現在炒作「台灣是美國棋子」，就是希望降低台灣民眾對美國的好感，進而減少台灣與美國的合作。
曹興誠說，要求不做美國棋子，表面上好像是站在台灣立場、爭取台灣利益，實際上是叫你不要拜關公、媽祖，而去做中共的小鬼。希望台灣百姓要警覺，不可上當。