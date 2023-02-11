中國間諜氣球？合歡山驚見「神秘氣球」 直擊畫面曝光
美國上週派戰機擊落中國偵察氣球，證實氣球內設有搜集通信訊號的高科技設備，事實上，台灣領空高3次拍攝到不明氣球飄過。而中央氣象局局長鄭明典，也於臉書分享了2021年12月31日合歡上鳶峰停車場天空縮時影片，畫面中也可看見神秘白氣球緩慢飄動，至於是否與美國出現的「間諜氣球」為同款，他也語帶保留的回應媒體，交由民眾自己去比較。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象局長鄭明典於臉書分享一段縮時影片，表示該畫面是2021年底於合歡山鳶峰停車場捕捉到，神秘的白色氣球「緩慢向東南移動，鳶峰海拔2750公尺」。貼文引發網友熱議，紛紛表示「全世界都在飛的『氣象氣球』」、「前些日子！武界山上，也有類似的氣球飄在空中！」、「台灣被看光光了」、「我家附近早上快要八點時會看到」。
神秘白氣球最早被發現是在2020年6月的日本宮城縣仙台，之後陸續在世界各地被捕捉到，台灣在2021年及2022年也都曾出現過，鄭明典也曾在臉書貼出一張《紐約時報》引用的台北市照片，指出北市在2021年9月27日上午也曾出現來源不明的「氣球」。
據了解，來自中國的神秘氣球2日出現在美國陸基核武重地，引發國際熱議。中國外交部表示，該氣球為氣象研究的無人飛艇，受西風帶影響嚴重偏離預定航線，才誤闖美國，但是美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）予以駁斥，他表示，該氣球確為「偵察氣球」，痛批中國侵犯美國領空並違反國際法，雙方各說各話。