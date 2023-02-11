長期服藥、慢性病控制不佳恐誘「腎病」　中醫調理減緩不適

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腎臟「廢水處理場」 調節平衡、代謝毒素臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏表示，正常的人體有兩顆腎臟，位於身體的後腹腔，是負責調節體內水分及電解質平衡，代謝廢物及毒素，分泌酵素及賀爾蒙，活化維生素D的重要器官。
腎臟在我們體內扮演著廢水處理場的角色，負責過濾及清除代謝後的產物，再經由尿液排出體外；當腎臟因為各式各樣的原因而受傷時，就會造成所謂的「腎臟病」。
中醫藥治療腎病 針灸、按摩延緩惡化陳建宏說明，慢性腎臟病除了使用西醫治療外，也可以尋求中醫藥介入輔助治療，藉由針灸、中藥、整脊、按摩手法等方式來延緩腎衰竭，同時治療水腫、各種疼痛、皮膚搔癢、焦慮、失眠等併發症。
此外，利用按摩穴位，以刺激身體能量的平衡，促進健康和舒適。例如：按摩神門穴和湧泉穴可以治療失眠，可刺激這些穴位增加釋放血清素，讓身體放鬆而促進睡眠；按摩三陰交、足三里與陽陵泉可以改善疲倦；按摩合谷、太溪及腎俞穴可以減緩疼痛。
預防腎臟病 留心用藥、勿過量在日常生活中要預防腎臟病其實很簡單，例如小心使用含有腎毒性的藥物及食物，如抗癌藥、利尿劑及止痛藥等；長期服用藥物者，應定期檢查腎功能；而在老年人身上常見的高血壓、糖尿病等慢性疾患，也需要好好控制，避免引發腎臟病；必須注意平日保健，避免濫用來路不明或療效不清的藥物；用藥也不可過量。逐步做起綿密的防護網，就能避免或延緩腎衰竭的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56709
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