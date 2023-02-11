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長期服藥、慢性病控制不佳恐誘「腎病」　中醫調理減緩不適

長期服藥、慢性病控制不佳恐誘「腎病」　中醫調理減緩不適
長期服藥、慢性病控制不佳恐誘「腎病」　中醫調理減緩不適

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】初期腎臟病症狀並不明顯，即使受損了也不會痛，往往要等到腎功能嚴重失常、身體明顯感到不舒服了，才會注意到警訊，但已經為時已晚，多數到了這種時候，已經是必須要洗腎的末期腎臟病了，也就是人們常聽到的慢性腎衰竭，又稱作「尿毒症」。

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腎臟「廢水處理場」　調節平衡、代謝毒素

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏表示，正常的人體有兩顆腎臟，位於身體的後腹腔，是負責調節體內水分及電解質平衡，代謝廢物及毒素，分泌酵素及賀爾蒙，活化維生素D的重要器官。

腎臟在我們體內扮演著廢水處理場的角色，負責過濾及清除代謝後的產物，再經由尿液排出體外；當腎臟因為各式各樣的原因而受傷時，就會造成所謂的「腎臟病」。

中醫藥治療腎病　針灸、按摩延緩惡化

陳建宏說明，慢性腎臟病除了使用西醫治療外，也可以尋求中醫藥介入輔助治療，藉由針灸、中藥、整脊、按摩手法等方式來延緩腎衰竭，同時治療水腫、各種疼痛、皮膚搔癢、焦慮、失眠等併發症。

此外，利用按摩穴位，以刺激身體能量的平衡，促進健康和舒適。例如：按摩神門穴和湧泉穴可以治療失眠，可刺激這些穴位增加釋放血清素，讓身體放鬆而促進睡眠；按摩三陰交、足三里與陽陵泉可以改善疲倦；按摩合谷、太溪及腎俞穴可以減緩疼痛。

預防腎臟病　留心用藥、勿過量

在日常生活中要預防腎臟病其實很簡單，例如小心使用含有腎毒性的藥物及食物，如抗癌藥、利尿劑及止痛藥等；長期服用藥物者，應定期檢查腎功能；而在老年人身上常見的高血壓、糖尿病等慢性疾患，也需要好好控制，避免引發腎臟病；必須注意平日保健，避免濫用來路不明或療效不清的藥物；用藥也不可過量。逐步做起綿密的防護網，就能避免或延緩腎衰竭的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56709

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