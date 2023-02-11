WBC／封面獨漏台灣隊WBC主席致歉　台灣隊官方回應了

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大聯盟官方今天在官方Instagram上發佈的新宣傳圖，在台灣隊的代表球星放上曾效力大聯盟波士頓紅襪隊的旅美好手林子偉，與荷蘭隊的前紅襪隊友Xander Bogaerts、古巴隊的芝加哥白襪隊外野手Luis Robert、義大利隊的洛杉磯天使內野手David Fletcher與巴拿馬隊的洛杉磯天使後援投手Jaime Barria共同成為A組的代表球星。
台灣主辦單位悍創運動行銷在今天中午也幫WBC主席Jim Small代發聲明，為台灣隊道歉，並且表示「珍惜在台灣舉辦經典賽的機會」。
Jim Small完整聲明稿如下：
“We posted a World Baseball Classic graphic to social media that inadvertently did not include a player from the Chinese Taipei, and we regret the error and the inconvenience we have caused to our friends in Taiwan. We truly appreciate the opportunity to bring the World Baseball Classic back to Taiwan, and we look forward to staging a successful event” – Jim Small
“我們於世界棒球經典賽的社群貼文圖片不慎遺漏了中華隊的球員．對於所發生的錯誤以及對我們在台灣的夥伴們所造成的不便，我們致上歉意。我們非常珍惜再次於台灣舉辦世界棒球經典賽的機會，我們也期待可以很順利地舉辦這場盛大的活動” – Jim Small
對於WBC主席的道歉，台灣隊組訓單位中職聯盟也對此發出聲明。
中華職棒聯盟完整聲明如下：
針對WBC主席Jim Small今早針對圖片遺漏中華隊球員，公開發出聲明向中華隊致歉，中華隊官方回應接受道歉並希望WBC官方未來在執行相關工作事務上能夠更為謹慎，務必重視中華隊與所有球迷的感受。