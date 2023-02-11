利菁住3萬Airbnb「吵到吃2倍鎮定劑」 得知屋主身分傻眼
利菁近日到美國加州度假，台灣時間昨（10日）凌晨在臉書表示，花3萬6千多元、平均1晚9千多元台幣入住4個晚上的Airbnb，首次體驗，居住品質就讓她大開眼界，整天有小孩在樓上吵鬧等噪音，一問之下竟是屋主的孩子，讓吃了比平常多2倍鎮定劑的利菁，忍不住喊：「我的老天鵝啊！」
娛樂中心／綜合報導
該間Airbnb入住規則非常嚴苛，不能喧鬧、開趴、內外禁菸，費用不低，利菁說，起初屋主熱烈歡迎她，指有問題隨時可以提出，第一晚她說：「很遺憾樓上有小孩尖叫、奔跑（好像厲嬰房）！」第二晚再次告知噪音問題，屋主說是不是有用吸塵器打掃的聲音，下午2點到晚上9點是小孩們的玩樂時間，利菁納悶：「他怎麼都知道。」
第三晚小孩繼續奔跑，媽媽在後面罵，還有男人講電話，利菁全都聽得一清二楚，終於忍不住跟屋主反應，對方解釋：「樓上樓下共用天花板很正常，其實我們就住樓上，小孩下課玩樂只到9pm，我們應該剝奪小孩健康的玩樂及生長嗎？！」利菁聽完超級傻眼。
利菁說：「我喜歡冒險，沒得抱怨，嘿嘿！美國天花板是木質所以很吵也是事實，屋主是好爸爸，希望兒子健康生長跑跳，respect ! 難怪入住時有則要求晚上10:00後不得喧鬧、放音樂！所以我用1天9000元房租，白天為了他孩子們健康，所以我得忍耐，晚上10:00以後我不能喧鬧、聽音樂，因為他兒子要睡飽飽健康上學！（是我淺薄了）」
此外，利菁表示，屋主爸爸留言說：「若要對房子寫評價，內容先讓我們知道。」利菁大翻白眼，諷刺地說：「很遺憾我只訂了4晚，不能夠繼續用9000元1天，聽著小孩整天快樂奔跑聲！有人要接棒的嗎？私訊。我應該留評價嗎？強烈建議屋主，廚房刀子真的要少放一些。」（編輯：楊穎軒）