MLB／道奇外野添強力新援　前銀棒獎「薯條哥」帶槍投靠

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據報導指出，本次雙方簽訂的合約是一紙一年650萬美元(約台幣1.96億)的短約，但合約中帶有不少激勵獎金，最多能把合約總值增加約200萬美元(約台幣6035萬)。
35歲的Peralta大聯盟9年生涯幾乎都在與道奇隊同樣是國聯西區的亞利桑那響尾蛇隊度過，直到去年賽季中才被交易至坦帕灣光芒，他曾於2018年獲選國聯外野銀棒獎、隔年則是國聯外野手金手套得主，攻守能力都十分優異。
9年生涯共1008場出賽，有110轟、33盜以及47支三壘安打，平均打擊三圍達.281/.339/.457，但他去年被交易到光芒後，表現略有下滑跡象，47場出賽打不出任何全壘打，進攻指數也是遠低於生涯平均的.652，隨著年紀表現走下坡可能會是他的最大隱憂。
新賽季Peralta的角色預計會是左外野的輪替先發，在對方派出右投時，身為左打的他可能獲得較多上場機會，會跟兩位右打者Trayce Thompson、Chris Taylor在左外野進行輪替，而出生於委內瑞拉的Peralta，接下來也將為祖國出征WBC經典賽，與同為D組的強敵多明尼加、波多黎各、以色列以及尼加拉瓜在邁阿密馬林魚主場力拚出線資格。