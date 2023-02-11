情人節「青龍返首」大吉時！轉運招財能量強 還能幫脫單
情人節單身沒人約不可憐！根據《旺好運》谷帥臻命理專家指出，2月14日西洋情人節當天早上辰時（7-9點），適逢東方奇門遁甲能量最強的「青龍返首+丙奇得使遇甲+三吉門」第一大吉格，最有利於催官、催科甲、催財運，幫自己開好運可達意想不到的效果，不論男女皆適用！同時，更有利於單身女子脫單招到好桃花正姻緣。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據谷帥臻命理老師透露，國曆2023/02/14當天早上辰時（7點至9點），剛好適逢東方奇門遁甲的第一大吉格，不論男女都可以透過「7步驟」轉運，能透提升財運、貴人運，讓你一路忘到明年底，而該吉時更有利於單身女性招到正緣，找到理想條件的另一半。
步驟1－準備真花一束，黑色花瓶一只，祥龍擺飾一只（綠色最佳）。
步驟2－書寫祈願紅紙，用黑筆寫下名字、農曆出生年月日時、地址、祈求心願。
步驟3－佈局方位：在客廳或書房或臥房正東方，將該處整理乾淨並鋪一塊紅布。
步驟4－擺設方法：將黑色花瓶及祥龍在紅布上放好，並將祈願紅紙放旁邊。
步驟5－啟動能量：該時焚一爐小環香淨化空間，並誠心祈求啟動催念，人走至陽台面天（或可見光的窗前）合掌鞠躬許願，向上天祈求桃花姻緣出現修成正果，或貴人顯現扶助；念畢後再回到開運陣法安奉處再次祈求心願。
步驟6－後續維持：每日常至佈陣該處祈願，需觀察鮮花狀況定期換水，若花凋零要提前更換新花（花凋謝、水臭則無效果），持續3個半月後，若無效可將佈陣撤掉，另擇奇門遁甲吉日重新佈陣。