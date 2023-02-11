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跆拳道新制　張程竣強化攻擊完成二連霸

▲國男51公斤級金牌張程竣(右)更敢於出腳。官方提供
▲國男51公斤級金牌張程竣(右)更敢於出腳。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度全國中等學校跆拳道錦標賽今於台中台灣體育大學體育館舉行第三天賽程，國中男、女對打賽程提前落幕，桃園市平鎮國中奪下男、女子組團體雙料冠軍；個人部份，新北市新泰國中、去年亞少賽銅牌張程竣打下5連勝完成二連霸。

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對打國中男子、女子組第二天最後一天賽事，桃園市平鎮高中再添國男68公斤級李宇寰1金後，總計2天國男國女各雙金下，成功包辦了今年全中錦國男國女雙料團體冠軍，教練楊建治說：「我知道有許多隊都出國集訓，但因為有全中錦，我們改變策略在國內移地訓練，全中錦參加的人多強度也高，來參加這個比賽每一位選手平均下來都可以打5場以上起跳的比賽，特別是在全中運前是我們選手很好的磨鍊機會。」

平鎮國中去年花蓮全中運跆拳道並沒有金牌，但去年10月全中錦摘2金，這次全中錦更衝到4金，教練楊建治說：「去年8月跆拳道改變新制，技術調整、體能相對重要還有旋踢和踢上端的技術都更加重要，目前全隊調整的很不錯，期待4月全中運要先搶下金牌為目標！」

在個人部份，國男51公斤級新北市新泰國中張程竣表現出色，去年才剛奪下亞洲少年跆拳道賽銅牌，這次全中錦也再度發揮強攻的能力，連續5場都以直落二摘金完成二連霸，「小竣」張程竣對自己表現也覺得滿意說：「這次有按照教練的指示多做一些後旋踢的動作，比較敢做出動作出來。」

張程竣擁有178公分修身的身材和斯文的外型，一點都看不出來擁有致命的跆拳道身手，兒時還因為是過敏體質和異位性皮膚炎，母親為了要鼓勵他運動，幼稚園中班就帶「小竣」去練跆拳道，沒想到去年讓他初嘗亞少賽國手夢，但去年全中運僅摘下銀牌，他不客氣的說：「今年全中運的目標是金牌！」

但對於國女46公斤級金牌彰化縣福興國中施妤靜來說，去年花蓮全中運卻更像是一場夢靨，她說：「我國一是第7名，但去年過磅時卻超過0.1公斤，結果沒得比，教練氣到好幾個月都不肯跟我講話。」

「不經一事、不長一智」，或許受到去年全中運沒得比賽的刺激下，過去重來沒能打下全國賽金牌的施妤靜，今在國女46公斤級金牌戰對上桃園市大園國中范佑慈，她去年還曾經在花蓮太平洋盃第一場敗在范佑慈腳下，但今卻成功翻盤摘下個人首面全國賽金牌，她開心的說：「這個金牌對我意義重大，今年全中運我絕對不會再有超重的問題，目標就是金牌！」

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