跆拳道新制　張程竣強化攻擊完成二連霸

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平鎮國中去年花蓮全中運跆拳道並沒有金牌，但去年10月全中錦摘2金，這次全中錦更衝到4金，教練楊建治說：「去年8月跆拳道改變新制，技術調整、體能相對重要還有旋踢和踢上端的技術都更加重要，目前全隊調整的很不錯，期待4月全中運要先搶下金牌為目標！」
在個人部份，國男51公斤級新北市新泰國中張程竣表現出色，去年才剛奪下亞洲少年跆拳道賽銅牌，這次全中錦也再度發揮強攻的能力，連續5場都以直落二摘金完成二連霸，「小竣」張程竣對自己表現也覺得滿意說：「這次有按照教練的指示多做一些後旋踢的動作，比較敢做出動作出來。」
張程竣擁有178公分修身的身材和斯文的外型，一點都看不出來擁有致命的跆拳道身手，兒時還因為是過敏體質和異位性皮膚炎，母親為了要鼓勵他運動，幼稚園中班就帶「小竣」去練跆拳道，沒想到去年讓他初嘗亞少賽國手夢，但去年全中運僅摘下銀牌，他不客氣的說：「今年全中運的目標是金牌！」
但對於國女46公斤級金牌彰化縣福興國中施妤靜來說，去年花蓮全中運卻更像是一場夢靨，她說：「我國一是第7名，但去年過磅時卻超過0.1公斤，結果沒得比，教練氣到好幾個月都不肯跟我講話。」
「不經一事、不長一智」，或許受到去年全中運沒得比賽的刺激下，過去重來沒能打下全國賽金牌的施妤靜，今在國女46公斤級金牌戰對上桃園市大園國中范佑慈，她去年還曾經在花蓮太平洋盃第一場敗在范佑慈腳下，但今卻成功翻盤摘下個人首面全國賽金牌，她開心的說：「這個金牌對我意義重大，今年全中運我絕對不會再有超重的問題，目標就是金牌！」