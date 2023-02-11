橘子嘉年華嗨翻高雄！大晴天湧人潮 攤位排滿好禮瘋狂送
泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」今（11）至明（12）日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」實體活動，串聯橘子集團旗下遊戲與多元服務，並藉跨界與高雄全家海神職業籃球隊合作，現場有樂團演出、抽東京機票、線上再抽Tesla，有麋先生紛絲甚至一早就來卡位搖滾區。橘子集團策略長陳冠宇表示，橘子集團一直都非常關心年輕族群和Z世代到底「在意什麼事情？」因此能夠透過橘子嘉年華與職籃隊合作是一個很棒的經驗，未來也不會設限自己，只要是在意Z世代的人都希望能跟橘子集團合作。
記者張志浩/綜合報導
今日「橘子嘉年華」的「好神SHOW市集」中午開始就在高雄巨蛋外吸引眾多人潮，陳冠宇指出，「很歡迎在很歡迎這兩天在高雄的民眾到巨蛋來體驗活動」，尤其今明兩天在市集現場，晚上7點都會抽出雙人東京來回機票，民眾只要到現場的5個闖關卡中完成3個即有獲獎資格。
而線上部分，橘子嘉年華這次準備了50道的關卡，2/6至2/19活動期間，透過beanfun!在各品牌主題區完成指定任務集「FUN豆」，便有機會抽iPhone 14、 大橘純金金幣、 GASH點數、 有閑購物優惠券等豐富好禮，最大獎為特斯拉Tesla電動車一台，獎項總價值上看千萬。
陳冠宇說道，橘子嘉年華此次結合各種元素，除了《天堂M》、《新楓之谷》、《CSO絕對武力》、《艾爾之光》、《天堂》的遊戲攤位外，還提供各種秒殺級的美食，且不僅如此，在活動2天的下午至晚間還有眾多卡司登台表演，包括「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「Crispy脆樂團」、「溫蒂漫步」、「Leo王」等，甚至有樂迷今天早上8點就到場守候。
陳冠宇強調，橘子集團相當關心年輕、Z世代等族群究竟在「關注什麼事情？」如近年台灣職籃帶起風潮、獨立樂團紛紛崛起等，因此才會透過橘子嘉年華和各界合作，希望把各族群的民眾聚在一起，未來橘子集團也將尋求更多合作機會，不設限自身發展，創造更多年輕族群有興趣的活動和話題。