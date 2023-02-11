死亡+82例！40多歲男確診有肝膽病史 2大病況惡化病逝
中央流行疫情指揮中心表示，今（11）日COVID-19 新增18,000例本土病例，境外移入300例，另外死亡個案有82例，其中有1例為特殊死亡個案，為一名40多歲男性，死因為新冠病毒感染、急性膽囊炎、肝硬化併肝衰竭。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增的病例數較上週六(23,349)少5,349例，減少約22.9%，其中今日新增的死亡個案，為一名40多歲男性，有膽結石及肝硬化病史，曾接種2劑新冠疫苗。1/17因高燒、局部抽搐、跌倒至急診，採檢新冠快篩及PCR皆陽性確診，檢查有雙側肺炎及急性膽囊炎收治住院，接受瑞德西韋、類固醇及抗生素等藥物及膽囊引流治療，亦因呼吸窘迫插管使用呼吸器轉入加護病房，雖經積極救治仍不幸病況惡化於2/3過世。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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