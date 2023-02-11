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橘子嘉年華「好神SHOW市集」今登場！4大攻略教你怎麼玩

▲今年邁入第7屆的「橘子嘉年華」，今（11）至明（12）日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，相場人潮眾多相當熱鬧。（圖／記者張志浩攝）
▲今年邁入第7屆的「橘子嘉年華」，今（11）至明（12）日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」，相場人潮眾多相當熱鬧。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」今年邁入第7屆，今（11）至明（12）日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」實體活動，遊戲橘子旗下遊戲《天堂M》也與高雄全家海神推出聯盟主題週活動，《NOWnews今日新聞》實際也來到現場，今日中午開始高雄巨蛋外就湧入眾多人潮，市集除玩的、吃的外還有精彩的樂團表演，現在就跟著《NOWnews》的腳步看看「橘子嘉年華」到底該怎麼玩吧！

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攻略一：跨域合作球賽遊戲主題週、真人NPC互動 沉浸式體驗再升級

與高雄全家海神隊合作的《天堂M》「狂浪來襲」主題週，在11日球賽開始前，啦啦隊Aqua Mermaids也換上遊戲角色服裝與現場玩家互動，明星球員胡瓏貿、吳曉謹、邱子軒也將於12日球賽後現身市集與球迷玩家互動，此外「NPC電玩市集」召集橘子旗下熱門遊戲《天堂M》、《新楓之谷》、《CSO絕對武力》、《艾爾之光》、《天堂》參展，為玩家創造百分百臨場感，更可與NPC角色互動，解任務換美食。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲今日「橘子嘉年華」集結旗下5款熱門遊戲，設置關卡共民眾體驗拿好禮。（圖／記者張志浩攝）
攻略二：六大品牌攤位體驗，禮物滿滿、快來現場搶好康

「2023橘子嘉年華 好神SHOW市集」聯合橘子旗下 beanfun!、Cos-Show!、有閑購物、樂點GASH、橘子支付、漫畫星與文學星等多元服務打造品牌特色攤位，完成現場指定任務且與主題看板裝置拍照打卡，便有機會抽東京來回機票等好禮；挑戰闖關還可同步集「FUN豆」參加線上抽獎，有機會把Tesla電動車開回家。而每天前50名完成市集闖關活動的民眾，更可拿到高雄全家海神隊限量週邊商品。

攻略三：限定社群高人氣美食一網打盡，一次嚐盡推薦美味

攜手生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」打造期間限定質感市集，一次網羅八大網友必推高雄在地知名美食，包含：素食界秒殺明星「林針嬤鹹水G」、必排散步小食「H＆H現炸吉拿棒」、懷舊創新完美結合的「春梅眉茶坊」和「嘉憶香炭烤玉米」、「樂咖大阪燒」、「再刺相遇雞蛋糕」、「Maru日式糰子」、「泰渴」等社群版面的霸榜人氣王！不只玩得盡興，更要吃好吃滿。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲橘子嘉年華的「好神SHOW市集」除了有好吃、好玩的攤位外，場邊也有Coser與民眾互動。（圖／記者張志浩攝）
攻略四：6組人氣樂手輪番上陣，最「CHILL」音樂SHOW 出潮味

除了好玩、好吃、禮物好拿，現場表演更是不間斷！人氣樂團「南西肯恩」、「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「Crispy脆樂團」、「溫蒂漫步」、「Leo王」等重磅卡司將輪番助陣，釋放南台灣民眾熱情。

2023橘子嘉年華 超橘樂園」熱烈開玩中 隨時隨地線上解任務集豆抽大獎

除「2023橘子嘉年華 好神SHOW市集」實體活動之外，線上的「2023橘子嘉年華 超橘樂園」同步熱烈開跑中，結合熱門MBTI心理測驗概念打造12型「超橘玩家」角色人格，讓玩家用戶找出自己的數位分身，暢遊由遊戲、beanfun!、漫畫星與文學星、橘子支付、樂點GASH、有閑購物等集團旗下服務打造的「超橘樂園」，多種任務、遊戲、節目、測驗邀請玩家來闖關。即日起至2/19活動期間，在各品牌主題區完成指定任務集「FUN豆」，便有機會獲得好康「超橘獎勵」，包括iPhone 14、 大橘純金金幣、 GASH點數、 有閑購物優惠券等豐富好禮；最大獎為Tesla電動車一台，獎項總價值上看千萬。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲人氣樂團「南西肯恩」、「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「Crispy脆樂團」、「溫蒂漫步」、「Leo王」等卡斯將輪番助陣橘子嘉年華，不少粉絲一早就來等候。（圖／記者張志浩攝）

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