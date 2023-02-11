母子3死成乾屍、僅父獨活 　衛福部：盤點高照顧負荷家庭

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衛福部表示，該案引發社會大眾關注，未免憾事再發生，已於2月9日下午由衛福部次長李麗芬主持相關檢討會議。
衛福部指出，面對高齡社會，家中有長者、身心障礙者須照顧的家庭增多，更有照顧者本身是65歲以上高齡者，同時要照顧身心障礙家人。對於這類高照顧負荷家庭的協助，衛福部要求各縣市政府加強網絡合作、專業人員應落實到家面訪評估、強化鄰里支持系統，以及加強宣導，讓家庭照顧者瞭解相關服務並獲得協助，在專業人員協助下，減輕照顧壓力。
衛福部並提出3點精進作為，包括請各縣市政府立即落實社工、公衛護士等相關專業人員於執行各項服務措施時，須家庭訪視者，務必確實到宅訪視評估；對於服務資訊相對不熟悉或無接受服務意願的民眾應主動說明、積極協助，並精進社政、衛生、勞政系統與社區鄰里之跨網絡合作。
請各縣市於1個月內就最近1年內曾進入服務體系的高照顧負荷家庭（如家中有2名身心障礙者、精神疾病患者、符合高照顧負荷指標的脆弱家庭），瞭解其家庭照顧負荷及需求，以即時引入相關資源協助；3個月內盤點未進入服務體系但具高照顧負荷的家庭，造冊並結合鄰里系統定期關懷，倘發現有福利需求應即進行通報。
為提升服務品質，衛福部後續將透過教育訓練，精進相關專業人員服務技巧與風險評估能力，並透過宣導，讓民眾了解相關服務並獲得協助，且通盤檢視目前各項服務機制，以能及早發掘潛在服務需求的家庭，適時給予家庭支持與協助。
衛福部說，該部為讓老人、身心障礙者獲得適切照顧，並減輕家庭照顧者負荷，已推動長照2.0、家庭照顧者相關支持服務，民眾如需要諮詢或服務，均可就近洽社福中心協助。