捐土耳其物資爆滿！辦事處「提早結束收件」：一天湧數噸
土耳其強震導致災情嚴重，有不少居民受困瓦礫中，台灣人愛心更是大量湧入，目前衛福部專戶累計善款破2.7億，駐台北土耳其貿易辦事處於昨（10）日中午發起的物資捐贈活動，在台土耳其藝人吳鳳也在臉書提到，募集活動開始短短一天已累積數噸物資，因此辦事處緊急將募集活動提前喊停，公告捐贈物資只收到今（11）日下午5點鐘。
記者鍾怡婷/綜合報導
土耳其南部與敘利亞北部發生規模7.8地震，目前證實罹難人數已逾2萬3700人，死傷慘重的意外引發各界關注，台灣第一時間派遣救援隊前往救災，並且衛福部成立募款專戶，截至目前累積新台幣2.7億餘元善款。駐台北土耳其貿易辦事處也發起物資捐贈活動，包括冬天禦寒衣物，以及帳篷、睡墊、保溫瓶、尿布等物品，短短一天內數噸物資湧入，台灣人用滿滿的愛心堆滿倉儲。
對此，辦事處也緊急暫停募資活動，表示募集到的物資量已遠遠超出我們的預期。目前土耳其國內也接收到來自世界各國龐大的物資捐贈，所以決定台灣的募集活動提前結束，宣布「所有的捐贈物資只收到2月11日(今天)的下午5點鐘，以郵戳和快遞寄件時間為憑，親送物資者亦同」並且文中也再次感謝台灣人民的愛心。
若是仍想要盡一份心力的民眾，包括家樂福、愛買量販的愛心認購專區仍在募集中，家樂福業者表示物資會透過慈濟運送至災區，「目前接獲通知為繼續安排土耳其、敘利亞的愛心募集計畫」，而愛心認購區已累積近千筆的認購數量，業者也會持續關注募集狀況。家樂福愛心認購區根據當地缺乏的物資，分配出600冬天衣物包、1,000元棉被加毛毯包、1,000元睡袋加保溫杯、1,000元個人衛生清潔用品，提供民眾快速選購想要捐贈的物資。