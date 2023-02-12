巷仔內／民進黨學倫制度難完善　恐淪大型學術修羅場

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而在上周中執會中民進黨立即通過提案，未來參選總統、立委初選者，都須簽署「論文學位倫理聲明書」，而制度首先為簽署聲明書，若參選人最高學位毋須論文或者沒有作為登記使用，就不用簽聲明；第二階段是審查小組進行相似度比對，相似度未超過該大學或學院設定標準，查對工作到此為止，若超過，就進入第三階段，由審查小組檢視，防止學倫問題成為選舉攻防的焦點。
對於賴清德解決學倫決心與魄力，多數人抱持肯定態度，但有黨內人士表示，處理學倫態度無庸置疑，重點是制度面如何做到完善才是難題，坦言目前黨所提的制度，可以預想會衍生更多的狀況。
該人士表示，首先民進黨不是學倫單位，請專家學者擔任審查小組成員，是否要根據不同研究主題去邀請不同領域專家，且又有誰願意來扮黑臉，來審查其他人的論文有無問題。
該人士說，根據黨的說法，如果論文有爭議，便可選擇不要以最高學歷來登記參選，有最高學歷卻不填寫，不就等於挖洞給自己跳，奉送對手攻擊的機會，而且黨主席喊出要徹底解決學倫問題，但若論文有爭議，只要不用最高學歷登記仍可參選，質疑標準猶如是高舉輕放，「承認有學倫問題照樣可以參選，不是要高道德標準嗎？」
該人士表示，論文比對系統近幾年才開始使用，又分別有不同的系統，跑出來的數據也不盡相同，又要依哪一個系統為準，是否又成為對手攻防的手段之一，甚至不用等到大選，從初選開始就變成黨內鬥爭的利器。
另有綠營人士主張，處理學倫問題應以簽切結書的方式，參選人保證自己畢業論文沒有問題，也沒有違反學倫或抄襲問題，若有則願意接受黨紀處份，甚至撤銷提名，以事後審查機制來處理，不僅最嚴謹，同時也能夠不讓黨成為學倫單位。
該人士說，黨現在的做法，等同於把所有參選人的論文都當作有問題，逐一去做比對，但應該是要無罪推論才合理，有問題個人負起全責才是。在這個議題上，「有必要被牽著鼻子走嗎？」有如把黨內參選人都當作學者的標準來看。
賴清德在中執會上周展現誠意，親上火線試圖解釋每一個學倫制度上的問題，但也難以釐清黨員疑慮，然而治一經，損一經，不僅黨內質疑是解決問題還是製造出更多問題，在野黨更是站着説話不腰疼，批評民進黨學倫改革做半套，而民進黨整肅學倫勢在必行，參選人學歷也終將全部現形，大型學術修羅場恐即將上演。