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糖尿病患謹守１原則　義大利麵、壽司和甜食都能吃！

糖尿病患謹守１原則　義大利麵、壽司和甜食都能吃！
糖尿病患謹守１原則　義大利麵、壽司和甜食都能吃！

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】為了不讓血糖飆高，有些人說可以吃些清淡的食物，例如可以吃火鍋最愛加的冬粉、美味的義大利麵或是日式料理的壽司；沒錯，要控制血糖，其實任何食物都可以吃，只是因為義大利麵、壽司或冬粉等，都屬於澱粉類（五穀根莖類），一樣得照著量份吃，不能超標。一份主食（1／4碗飯）約70大卡，同樣是70大卡，冬粉則因為熱量低，所以可以吃到1／2碗，可以吃的份量比米飯還要多，而且比較有飽足感，但是，吃太多血糖還是會高。

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另外，很多病患認為要預防糖尿病就是不吃甜食，但甜食並非不能碰，主要看是哪一類的甜食，如果是加工類甜食（例如餅乾、蛋糕等），不只含糖類、澱粉，還有很多油脂，能少吃是最保險的，如果真的很想吃，就要盡量避開鮮奶油，以減少脂肪的攝取。

做好總量控制，吃得健康又滿足

國泰綜合醫院新陳代謝科主治醫師陳瑜忻特別提到，糖尿病患者會有個別差異，剛診斷出來的糖尿病患，比較無法精確掌握食物的量，建議先試著吃吃看，並測量血糖，例如基本上，糙米雖然比白飯安全，但有些病患吃糙米時，血糖也會快速升高，應該要多注意，並配合醫師或營養師給的建議。

另外，像有些人白天的工作量大不能挨餓，因此，白天可以多吃一點主食類，晚餐時間就要吃少一點，醫師也會因為病人體形胖或瘦，給予每日攝取卡路里的建議，但均衡攝取的飲食原則不變，加上只要是天然食物，沒有什麼是絕對不能吃的，主要就在份量的控制，太多太少都不好。

六大類食物均衡吃、不過量、避免精緻加工製品，只要掌握住這些飲食原則，不管是已經在使用降血糖藥物的糖尿病患者，或只是血糖偏高、但還未到吃藥的程度者，甚至健康的人，都可以吃得健康又滿足。

飲食不受控，高血壓、高血脂跟著來

不只有糖尿病會影響三高中的另外兩高（高血壓、高血脂），飲食攝取也會影響高血壓、高血脂，所以，若沒有建立良好的飲食型態，不管有沒有糖尿病，都很容易出現高血壓和高血脂。而有糖尿病家族史的族群，即便年紀還輕，也要及早預防，尤其糖尿病已越來越年輕化，20、30歲就得到糖尿病已經很常見了。

文章授權提供／常春月刊




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56735

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