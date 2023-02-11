糖尿病患謹守１原則　義大利麵、壽司和甜食都能吃！

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做好總量控制，吃得健康又滿足國泰綜合醫院新陳代謝科主治醫師陳瑜忻特別提到，糖尿病患者會有個別差異，剛診斷出來的糖尿病患，比較無法精確掌握食物的量，建議先試著吃吃看，並測量血糖，例如基本上，糙米雖然比白飯安全，但有些病患吃糙米時，血糖也會快速升高，應該要多注意，並配合醫師或營養師給的建議。
另外，像有些人白天的工作量大不能挨餓，因此，白天可以多吃一點主食類，晚餐時間就要吃少一點，醫師也會因為病人體形胖或瘦，給予每日攝取卡路里的建議，但均衡攝取的飲食原則不變，加上只要是天然食物，沒有什麼是絕對不能吃的，主要就在份量的控制，太多太少都不好。
六大類食物均衡吃、不過量、避免精緻加工製品，只要掌握住這些飲食原則，不管是已經在使用降血糖藥物的糖尿病患者，或只是血糖偏高、但還未到吃藥的程度者，甚至健康的人，都可以吃得健康又滿足。
飲食不受控，高血壓、高血脂跟著來不只有糖尿病會影響三高中的另外兩高（高血壓、高血脂），飲食攝取也會影響高血壓、高血脂，所以，若沒有建立良好的飲食型態，不管有沒有糖尿病，都很容易出現高血壓和高血脂。而有糖尿病家族史的族群，即便年紀還輕，也要及早預防，尤其糖尿病已越來越年輕化，20、30歲就得到糖尿病已經很常見了。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56735
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