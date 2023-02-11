明天還是好天氣！週一冷氣團南下冷4天 下週補班日放晴
今（11）日全台各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區雲量稍多，白天各地氣溫明顯回暖，高雄內門最高溫達攝氏32.4度，台南曾文也有攝氏32度，北部地區高溫約攝氏20到22度。中央氣象局指出，明（12）日各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區、恆春半島偶有零星短暫雨。預估比較大的天氣變化將落在下週一（2/13）午後，屆時受到鋒面通過伴隨強冷空氣南下，不僅迎風面的北部、東半部地區將轉為有短暫雨的天氣，各地氣溫也將一路下滑，下週二西洋情人節當天，北部地區低溫僅剩攝氏12到13度，中南部地區低溫約攝氏14到16度，請民眾要注意保暖。
記者張勵德/綜合報導
氣象局表示，下週一下半天開始南下的冷空氣，目前預估強度可達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，且一路會影響到下週四（2/16），中部以北及東北部地區整天都相當冷，其他地區早晚偏冷、日夜溫差大。而這波冷空氣前半段帶來的水氣偏多，從下週一到週三（2/15）北部、東半部地區、中部山區及恆春半島有短暫雨，其他地區雲量偏多，到了下週四水氣減少，僅剩東半部地區及大台北山區有局部短暫與，其他地區恢復多雲到晴。
不過氣象局也提醒，下週四由於天氣放晴輻射冷卻效應增強，中部以北地區夜間及清晨最低溫將下探攝氏10度左右，南部及東部地區最低溫約攝氏12到14度。預計這波冷氣團要等到下週五（2/17）才會逐漸減弱回暖，不過各地早晚氣溫仍然偏低，偏乾冷的天氣型態大致可持續到下週六（2/18）。
另外氣象局也說，今起至下週一西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾多多留意。