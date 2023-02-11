《天堂M》預告超狂改版！狂戰士登海神主場 開球超吸睛
《天堂M》最狂改版即將來襲！《天堂M》今明兩日（2/11、2/12）與T1職籃聯盟「高雄全家海神」聯名合作打造主題週，在高雄巨蛋場外的「好神SHOW市集」設立攤位送好禮，今日中午開始攤位就塞滿玩家前來破任務拿虛寶，《天堂M》角色，且不僅如此，《天堂M》狂戰士上場開球時全場觀眾驚呼連連，更在今高雄海神與中信特工的賽事開場前宣布，《天堂M》將進行「最狂改版」，詳細內容將在本月底公布，玩家們絕對不能錯過，持續鎖定官方粉絲專頁。
記者張志浩/綜合報導
《天堂M》本週與高雄全家海神合作舉辦主題週，除了球場周邊設立眾多打卡立牌外，高雄海神「Aqua Mermaids」啦啦隊也化身成遊戲職業女角，與玩家互動玩遊戲，球迷則是進場時可以拿到《天堂M》聯名摺扇替球員加油，中場還有投三分球拿《天堂M》限定好禮的活動；更值得注意的是，在球賽開場時，《天堂M》同步公開月底將進行「最狂改版」，讓玩家在參與完今明2天的實體活動後，回到線上又是收穫滿滿。
今日在T1聯盟高雄海神主場能看到滿滿的《天堂M》週邊，就連開球嘉賓都是由Coser扮演的《天堂M》狂戰士操刀，而場外《天堂M》攤位也是誠意十足，只要到高雄巨蛋外攤位拍照打卡，每日前50名即可獲得全家海神主場賽事門票並參加「人人有獎」抽獎活動，最高有機會抽中Samsung Galaxy S23 Ultra 256G 墨竹綠。
此外，玩家若加入官方 beanfun! 社團，還可免費領取「天堂 M特製補給餐點」彈珠汽水和雞蛋糕1份；巨蛋場館內主題日，在明日也同樣有豐富體驗互動內容，以及超過千份獨家周邊獎勵送給玩家，至於「超狂改版」內容，官方預計將在2月底公開，有興趣持續鎖定官方粉絲專頁。