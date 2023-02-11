WBC／官網選各位置最佳球員　南韓李政厚與鱒魚齊名

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在本屆賽事中，雖然還有其他的明星外野手包含多明尼加的Juan Soto、Julio Rodríguez以及委內瑞拉的Ronald Acuña Jr.等，卻還是把李政厚排在最佳外野手的位置，作者對此解釋「雖然李政厚可能不是除了Trout與Betts之外，本屆賽事的最好外野手，但他是本屆賽會最令人感興趣的外野手，因為這位24歲的韓國職棒MVP在去年賽季於培證英雄隊打出.349/.421/.575還外加23支全壘打，而英雄球團也已經答應他將在明年賽季結束後，讓他以入札制度挑戰大聯盟，因此WBC將成為他向世人展現自己的最好舞台」。
另外這份名單中，最佳二刀流沒有意外的由洛杉磯天使隊的日籍超級巨星大谷翔平佔據，指出「大谷是一個獨角獸，並且獨一無二到我們從來沒見過這樣的球員」，並將大谷形容成有著Freddie Freeman的打擊能力加上Carlos Rodón投球能力的綜合體球員，直言「看著大谷代表日本武士出征WBC是非常令人興奮的」。
其他的位置，最佳捕手由美國隊的J.T. Realmuto拿下、最佳一壘手是代表加拿大出賽的「大谷模板」Freeman，二、三、游分別是來自委內瑞拉、多明尼加以及荷蘭的Jose Altuve、Manny Machado、Xander Bogaerts，指定打擊的位置則是多明尼加隊的Vladimir Guerrero Jr.，最後由代表多明尼加的Sandy Alcantara與代表墨西哥的Julio Urías佔據最佳先發左、右投、波多黎各的「喇叭哥」Edwin Díaz被作者選為本屆賽事最佳後援投手。