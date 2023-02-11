MLB／達比修合約細項曝光！簽約後笑說「以為是惡作劇」

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達比修指出「準備工作以及艱苦的訓練永遠都會在，我們能走得多遠讓我們拭目以待」，關於與球團簽下的六年合約，他也坦言「我從沒想過我能獲得六年合約，因為你永遠不知道未來會發生什麼事」，但達比修認為，他確實有感受到球團對他的感謝以及信任，這也是他選擇留下的重要原因。
教士隊總管A.J. Preller直言「我們非常信任達比修」，並且認為達比修是一位非常獨特的投手，有自己獨特的風格，他有許多武器、球種，能用不同方法讓打者出局，並且希望達比修能透過這份合約，繳出頂尖選手的表現。
確定簽約同時，達比修這紙六年合約的細項也曝光，新賽季1800萬美元(約台幣5.43億)年薪的他，將可以獲得600萬美元(約台幣1.81億)的簽約金，代表今年將能領到2400萬美元(約台幣7.24億)，明年賽季年薪則為1500萬(約台幣4.53億)美元、2025賽季為2000萬美元(約台幣6.04億)、2026賽季為1500萬美元(約台幣4.53億)，2027以及2028賽季的年薪將能各獲得1400萬美元(約台幣4.22億)，另外這紙合約保有完全不可交易的條款，若他能在2027賽季以前獲得賽揚獎，那他的2028賽季年薪將會增加100萬美元(約台幣3020萬)的激勵獎金。