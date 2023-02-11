橘子嘉年華最高潮！麋先生登台開唱 連飆5首全場嗨翻天
泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」今（11）至明（12）日在高雄巨蛋戶外廣場舉辦「好神SHOW市集」實體活動，一連兩天邀請眾多團體表演，而今晚壓軸登場的「麋先生」一上台就引爆全場氣氛，有粉絲今日一早天剛亮就到高雄巨蛋外搶海景第一排，等待10個多小時就是為了麋先生，而《NOWnews今日新聞》也到後台直擊捕捉麋先生，團員們表示，橘子嘉年華現場很熱鬧，一來到現場就感受到粉絲們的熱情，也分享麋先生將在2月中遠赴歐洲開演唱會，往後將持續籌備新專輯，喜愛麋先生的粉絲們可以多多關注社群動態。
記者張志浩/綜合報導
麋先生今日一登上「好神SHOW市集」舞台，立刻點燃場下爆滿觀眾的情緒，接著一連帶來5首熱門歌曲，讓現場民眾隨著音樂享受週末的夜晚時光，同時也替「橘子嘉年華」的「好神SHOW市集」線下活動氣氛帶到最高潮。
而麋先生受訪時則表示，傍晚剛到高雄巨蛋活動現場時就感受到滿場民眾的熱情，聽聞有粉絲太陽還沒全亮就的到線場排隊，主唱聖皓說：「真的很謝謝粉絲們的支持，我們會繼續努力，但還是不鼓勵夜排哈哈哈」，而這次看到「好神SHOW市集」不只有吃有玩，還有許多遊戲的攤位，麋先生也透露，團員們很常在創作、表演的空擋組隊打遊戲，不只培養感情也培養默契，5位團員開玩笑表示「戰績好感情就會更好，但戰績差就不好說了。」
麋先生最後也透露，未來一年將持續推出、籌備新的創作，2月中也會到歐洲和宇宙人一起開演唱會，希望歌迷們繼續支持；至於不少粉絲敲碗，希望麋先生和宇宙人在台灣也能合體，主唱聖皓提及「這個議題就像打遊戲一樣，我們先試著組隊看看（在歐洲），如果戰績好就可以考慮繼續一起奮戰，粉絲們可以多多期待！」