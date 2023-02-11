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南投補選成藍綠黨主席PK賽！朱立倫：我每個星期都會來

▲朱立倫在林明溱競總成立大會宣佈，接下來「我每個禮拜都要來催票拜託」。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
▲朱立倫在林明溱競總成立大會宣佈，接下來「我每個禮拜都要來催票拜託」。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）

記者顏幸如／南投報導

南投縣立委補選，儼然成為藍綠兩黨主席的PK賽！眼看民進黨主席賴清德每星期都下鄉輔選，國民黨主席朱立倫今天宣佈，接下來「我每個禮拜都要來這裡催票拜託」。他表示林明溱聲勢雖好，但自己仍煩惱投票率太低、支持者的票催不出來。

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南投縣立委補選3月4日投票後，藍綠兩黨將緊鑼密鼓進行總統、立委黨內提名作業，這場補選不僅是明年大選前的最後一戰，更關乎黨內士氣，藍綠兩黨主席都有不能輸的壓力。

▲賴清德上星期到竹山參加元宵踩街，拉抬蔡培慧支持度。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
▲賴清德上星期到竹山參加元宵踩街，拉抬蔡培慧支持度，沿途民眾熱情與他合照。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
副總統賴清德1月15日當選民進黨主席，25日便以祈福走春之名，到南投進行寺廟之旅，拜託鄉親支持蔡培慧。他回台北後，立即催動黨機器全力輔選，22日由黨副秘書長黃建嘉率隊進駐南投。2月連續2個星期日（2月5日、12日），都安排南投祈福行程，訴求和蔡培慧一起「作伙顧南投」。

南投縣人口少、民風溫和，且投票傾向長期藍大於綠，大小選舉向來不容易形成全國性話題，但賴清德在寺廟界有獨特魅力，他對宗教科儀相當熟稔、一開口就是成串的專業術語，讓信眾感到親切，尤其南投行程刻意挑選村莊型廟宇，不僅減少交通管制帶來的民怨，也能真正聚集在地選民、穩穩拉抬蔡培慧的氣勢，原本冷淡少人談論的補選，漸漸成為當地話題。

▲賴清德對寺廟科儀頗為熟稔，下鄉時受到歡迎。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
▲賴清德對寺廟科儀頗為熟稔，下鄉時很受到歡迎。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
▲每星期到南投輔選的賴清德，明天又要展開廟宇祈福行程。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
▲每星期到南投輔選的賴清德，明天又要展開廟宇祈福行程。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.11）
民進黨將補選當大選來打，感受到賴清德帶來的壓力，國民黨主席朱立倫今（11）日在林明溱競總成立大會宣佈，接下來他「每個禮拜都要來這裡催票、來這拜託」。其實這陣子朱立倫已頻繁到南投輔選，不僅1月12日親自陪林明溱到選委會登記、2月4日也到南投縣黨部團拜，走訪各縣市時，更是必提南投補選、拜託黨員打電話給南投親友催票。

朱立倫表示，國民黨在九合一大選後，連勝嘉義市長延選、台北市立委補選，雖然選前大家看好黃敏惠與王鴻薇，但他也坦言王鴻薇贏得不夠漂亮，「大家都說王鴻薇很穩，但差一點點就很危險了！很多台北市選民沒有出來投票。」他說現在最煩惱的，就是聽到外界說林明溱多受選民支持、民調有多高、喊「穩了」這類的話。若支持者對補選反應冷淡，對手還是有機可趁。

▲許淑華認為必須將補選投票率衝高，林明溱的選情才算穩。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
▲許淑華認為必須將補選投票率衝高，林明溱的選情才算穩。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
南投縣長許淑華也說，2015年她參與立委補選，投票率僅3成7，也是贏幾千票而已，儘管縣民多半肯定老縣長過去8年的施政表現，若投票率不衝高，林明溱落選危險性就會提高，因此，衝高投票率成為首要之務。

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