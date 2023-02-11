應對婆媳難題　專家教你五招解開心結

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衝突一、無論怎麼做都被她嫌棄在婆媳互動中，媳婦常常感到婆婆的嫌棄、挑剔、要求、比較，包括偏心小姑、拿妯娌或別人家的媳婦來比較，不管自己做什麼都會被嫌棄挑剔，「妳煮的飯不好吃」、「為什麼訂這種餐廳？」、「妳就不能多做一點事情嗎？」讓媳婦備感壓力。
衝突二、雙方習慣與價值觀差異婆婆與媳婦來自不同的家庭，想法差異包括飲食習慣、育兒教養觀念、價值觀、政治議題、傳統禮節習俗甚至宗教問題，都有可能成為兩個女人的問題。
衝突三、以關心之名行要求之實作為婆婆角色常會過度關心、探問隱私，例如以關心之名行逼問或要求之實，涉及薪水、收入、生育等隱私問題，「什麼時候生小孩呀？」、「妳該生第二胎了」，婆婆對於媳婦角色的期待與要求，也是形成婆媳問題的衝突點。
第一招 轉移話題與注意力婆媳問題不僅僅是一兩年的過程，而是長期的互動累積而成。石瀝新推薦可以拿往年的經驗來做事前的準備，先找出婆婆在意的關鍵點，「當妳嗅到可能會引起爭執的第一時間，可以轉移婆婆的注意力，或是用輕鬆幽默的方式轉移，避免讓這個話題越來越嚴重，或婆媳問題越演越烈。」
第二招 嘗試溝通請隊友幫忙石瀝新鼓勵媳婦可以試著溝通表達，自己不太喜歡婆媳相處中的哪些部分，可以評估由自己說，或是請先生協助傳達、討論都可行。
第三招 調整心態主動聊天再來就是媳婦可以調整自己的心態，找到一個自己覺得輕鬆的話題來分享或聊天，主動開啟話題，就不會讓婆婆感到尷尬而找話題一直聊，可避免被長輩探問隱私、讓自己陷入被動防守的狀態。
第四招 換位思考換位思考有助於釐清雙方想法差異，例如「孩子要多穿一點，妳怎麼讓孩子穿這麼少呢？」、「妳會不會照顧小孩？」一個碎念的婆婆，背後反應的是焦慮跟擔心，透過了解婆婆行為背後的意涵跟情緒，可以讓自己的心裡好受一點，但不需要對長輩無止盡的包容跟體諒。
第五招 設立底線問心無愧萬一走到「黑得發亮」的地步，要如調適心情呢？石瀝新表示，坦然面對被黑掉是很難的一件事情，但至少自己能做的就是預先設立底線，「我們沒有辦法讓所有人滿意，妳能夠想的就是願意做到哪裡，我願意為這個家、為我的先生做到哪裡，即使是10分、20分都沒有關係，知道自己願意努力到哪邊、有嘗試過了，自己問心無愧就好。」
與長輩互動並非媳婦的個人責任，婆婆的態度、先生是否願意參與跟幫忙也很關鍵。媳婦如果願意做到10分，但先生只願意做到1分，對媳婦來說其實很不公平；先生若願意支持，媳婦願意做的程度就會多一點。因此，先評估好自己的條件與底線，就不會給自己太大壓力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56717
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