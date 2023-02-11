「台灣中心」爆爭議！曾聖光募款案遭質疑　曾家發聲回應

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許美華臉書帳號因近期澄清台積電赴美設廠的傳聞，而受到關注。
對上述貼文，台灣中心今天在臉書發布3000字長文說明。
台灣中心表示，去年10月，曾聖光在烏克蘭戰場罹難，曾家透過友人聯繫裘振宇希望為曾聖光籌措治喪費用。經過討論，家屬同意以「國際人道建築與教育協會」（以下簡稱「協會」）為主體，發起「聖光回家了-勸募計畫」。裘振宇當時是「國際人道建築與教育協會」理事長。
台灣中心在貼文中說，協會在過程中「吸收所有人力成本、分毫未取，甚至自掏腰包協助投注廣告費，只希望能讓台灣民眾共同盡一份心力，寬慰家屬的心」。計畫開始後，募款迅速湧進，協會依照雙方所簽署的結案時間在2022年11月25日結束募款活動，同日在粉專公告活動結束、關閉捐款系統，接著在4天內清點款項、開立收據，11月30日將款項全數交付曾家。後來不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會都以專案已結束為由婉拒。
台灣中心說，專案結束後，協會收到曾家親筆簽名的感謝信，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也未重新開啟，相關過程均有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證。「即使已經盡力，顯然我們的溝通仍有不足之處，讓家屬和熱心朋友對此募款事件有不圓滿的感受。我們願意接受任何建議，力圖改進，唯希望讓聖光家屬重回平靜，也讓協會未來能做得更好。」
曾聖光家人原本向媒體表示將在傍晚召開記者會回應，但下午改以臉書貼文說明，家屬於2022年11月8日至11月25日委託「國際人道建築與教育協會」協助「聖光回家了」募款，11月30日收到一筆款項，此後就未收到來自協會的任何款項，對11月30日以後的募款皆不知情。
曾聖光家人感謝曾幫助過他們的協會與各界善心人士，希望大眾給曾媽媽與家人隱私空間。（編輯：周永捷）1120211