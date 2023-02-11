預防亂舔！高雄熱炒貼「下載抖音禁入內」 上千網友讚翻
日本高中生拍攝抖音惡搞影片，在壽司郎舔醬油罐，導致餐廳母公司股價暴跌，市值蒸發新台幣36.8億元，事件引發外界關注。台灣高雄「釣客食堂」更是直接在大門貼上「手機下載抖音禁止入內」的標語，餐廳老闆葉人瑞接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，雖然不會真的檢查手機，但貼出警語是為了提早預防，若真的有抖音用戶為了拍片，影響到客人用餐權益，請會直接將挑戰者請出店外。該標語引來3千多名網友點讚，並且有許多在地商家也紛紛響應，向老闆索取貼紙後貼在店門口。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據高雄熱炒店「釣客食堂」臉書貼文表示，「基於上次發生因拍攝抖音，而到大型連鎖餐廳內用不衛生方式舔弄公共餐具，所以本店特印300張貼紙要給所有好朋友們，也宣佈即日起本店禁止任何抖音拍攝，及抖音網紅入內！以免發生亂舔情況」最後還不忘幽默寫下「還好我們的碗盤都一人一套」。
而餐廳老闆葉人瑞接受訪問表示，如果使用抖音拍介紹美食當然很歡迎，可惜目前看到有關抖音的挑戰，都比較無釐頭甚至造成身體受傷、經濟損失，因此貼警語希望預防拍攝惡搞影片的挑戰者來店內，更霸氣直言「若是影響到店內顧客用餐權益，將會直接請對方離開」。該貼紙引發眾人熱議，不過多數的顧客看到後都會心一笑，甚至表達贊同之意，而他也近一步透露，高雄已經有不少在地商家響應，紛紛索取警語貼紙張貼。
同時葉人瑞也提到，近幾年觀察到有許多小朋友跟家長吃飯時，都抱著手機在使用抖音，擔心孩子年齡過小不會分辨是非，覺得好玩、有趣就去開嚴重的玩笑，張貼警語貼紙主要是為了預防惡搞，而不是禁止民眾使用抖音，雖然張貼後可能反而會有APP用戶「故意來挑戰」，但他也再次呼籲，要做挑戰當然不允許影響到他人，否則就會請對方離開。