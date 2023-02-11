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T1／萊斯首秀統治全場　太陽主帥：他帶來終結比賽的能力

▲臺中太陽新洋將萊斯。（圖／T1提供）
▲臺中太陽新洋將萊斯。（圖／T1提供）

記者黃建霖/臺北報導

臺中太陽新洋將萊斯昨天才加入，今(11)日就砍下生涯新高的46分，並帶領球隊以95:90完成大逆轉，終止了近期的3連敗，這也是他們在農曆新年後首勝。總教練加維納賽後稱讚萊斯在攻防兩端的表現，直言他帶來終結比賽的能力。

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太陽這場比賽最多落後16分，但靠著末節精彩的防守，打出24:11的攻勢，最終完成翻盤。加維納賽後也感性的表示，「今天所有人都表現非常好，打得非常團結。萊斯在進攻端的發揮很棒，還有5次抄截、都發生在最後防守時刻，讓我們有機會完成逆轉。馬龍、喬丹和其他本土球員也都非常努力、認真。」

而萊斯則帶著好心情現身賽後記者會，此役他32投15中，三分球16投7中，得到了46分，還傳出8籃板5抄截，而46分也已創下個人生涯的新高。

談到加入太陽隊，萊斯表示，「全隊的表現都非常好，我才來沒多久，但大家都已把我當成家人。」至於對自己T1聯盟的首秀，他則回應說：「我打過日本和很多國家的聯賽，但不論到哪就是打出自己的風格。」

太陽近期狀態並不好，但萊斯一來立刻就撐起了球隊的進攻，加維納也稱讚他的表現完全超乎自己的預期，「我本來就知道他是非常棒的球員，接觸後也感受到他非常好溝通、很願意接受指導。我們之前就是欠缺一個比賽的終結者，他給了我們需要的萊斯來司東西。」

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