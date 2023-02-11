林明溱不比游錫堃老！中部女力縣市長齊喊：好料值得回鍋

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林明溱今（11）日在競選總部成立大會透露，自己原主張讓年輕人出來拚拚看、堅持不選，但黨祕書長黃健庭基於勝選考量，到他家溝通一個多小時，甚至說出「當初你選舉，國家和黨全力挺你，現在黨需要你，你就說要退休，這樣有道德嗎？」說到他不出來不行。
林明溱說，蔡培慧若當選，「未來只會扯許淑華後腿而已」。他大翻舊帳，指縣府原在日月潭旅館區推動國際觀光大飯店，「環評通過、建照都要出來了，她找原住民搞訴願，因為中央是民進黨執政，這案子就撤銷了，讓縣府少20億收入。」
縣長許淑華也批評，蔡培慧4年前回南投後已經連選3次，第一選區立委、縣長落選，「南投鄉親連續2次用選票說明，蔡培慧不是南投人需要的，她卻一而再、再而三的選，難道民進黨只有蔡培慧能選嗎？」
議長何勝豐也說，蔡培慧根本不算南投人，只是小時候在南投，選舉才回來，綠營批評林明溱年紀大，但「民進黨一堆立法院委員比林明溱年紀還大，游錫堃就是一個。」
國民黨在全國有8位女縣市長，其中3位在東部、5位在中部。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義縣長黃敏惠組成中部女力聯盟到南投相挺。盧秀燕說，立委若沒與縣市長同心，還扯後腿杯葛，地方原該有的福利就會落空。張麗善說，雲林兩席立委都是民進黨，她對扯後腿影響縣政有切身之痛。
黃敏惠說，自己當3屆立委後選嘉義市長、市長2任屆滿，隔了4年再度回鍋選市長，選舉時不斷被攻擊抺黑，非常難受，但她很清楚，若「食材」不夠好，選民根本不會買單，「唯有好料才能回鍋」，林明溱就是好料、不怕對手攻擊、禁得起選民檢視。