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林明溱不比游錫堃老！中部女力縣市長齊喊：好料值得回鍋

▲南投縣議長何勝豐說，民進黨怎麼好意思嫌林明溱年紀大？立法院長游錫堃更老！（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
▲南投縣議長何勝豐說，民進黨怎麼好意思嫌林明溱年紀大？立法院長游錫堃更老！（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）

記者顏幸如／南投報導

前南投縣長林明溱獲國民黨徵召參與立委補選，遭對手陣營批評年紀一大把。南投縣議長何勝豐今站台時說，民進黨一堆老人佔據立法院，還好意思說別人，光是立法院長游錫堃就更老！縣長許淑華也批評，蔡培慧已落選兩次，「民進黨選來選去都是她」。嘉義市長黃敏惠以自己為例，說「好料才能回鍋」，其他中部女縣市長也強調，必須選出和許淑華同心的立委，南投建設才能起飛。

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林明溱從政經歷30年，曾任2屆立委、2屆縣長，後天將迎來72歲生日。他原說縣長卸任就要退休，卻接受國民黨徵召重披戰袍，因此飽受對手蔡培慧、陳聰鑑攻擊。

▲林明溱自爆原拒絕參選，卻被國民黨祕書長黃健庭質疑「沒道德」。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
▲林明溱自爆原拒絕參選，卻被國民黨祕書長黃健庭質疑「沒道德」。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
林明溱今（11）日在競選總部成立大會透露，自己原主張讓年輕人出來拚拚看、堅持不選，但黨祕書長黃健庭基於勝選考量，到他家溝通一個多小時，甚至說出「當初你選舉，國家和黨全力挺你，現在黨需要你，你就說要退休，這樣有道德嗎？」說到他不出來不行。

林明溱說，蔡培慧若當選，「未來只會扯許淑華後腿而已」。他大翻舊帳，指縣府原在日月潭旅館區推動國際觀光大飯店，「環評通過、建照都要出來了，她找原住民搞訴願，因為中央是民進黨執政，這案子就撤銷了，讓縣府少20億收入。」

縣長許淑華也批評，蔡培慧4年前回南投後已經連選3次，第一選區立委、縣長落選，「南投鄉親連續2次用選票說明，蔡培慧不是南投人需要的，她卻一而再、再而三的選，難道民進黨只有蔡培慧能選嗎？」

▲藍營中部女縣長組成女力聯盟，全力相挺林明溱。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
▲藍營中部女縣長組成女力聯盟，全力相挺林明溱。（圖／林明溱競總提供，2023.02.11）
議長何勝豐也說，蔡培慧根本不算南投人，只是小時候在南投，選舉才回來，綠營批評林明溱年紀大，但「民進黨一堆立法院委員比林明溱年紀還大，游錫堃就是一個。」

國民黨在全國有8位女縣市長，其中3位在東部、5位在中部。台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義縣長黃敏惠組成中部女力聯盟到南投相挺。盧秀燕說，立委若沒與縣市長同心，還扯後腿杯葛，地方原該有的福利就會落空。張麗善說，雲林兩席立委都是民進黨，她對扯後腿影響縣政有切身之痛。

▲台中市長盧秀燕說，地方首長施政，最擔心被立委扯後腿杯葛。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.02.11）
▲台中市長盧秀燕說，地方首長施政，最擔心被立委扯後腿杯葛。（圖／國民黨台中市黨部提供，2023.02.11）
黃敏惠說，自己當3屆立委後選嘉義市長、市長2任屆滿，隔了4年再度回鍋選市長，選舉時不斷被攻擊抺黑，非常難受，但她很清楚，若「食材」不夠好，選民根本不會買單，「唯有好料才能回鍋」，林明溱就是好料、不怕對手攻擊、禁得起選民檢視。

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