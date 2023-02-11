橘子嘉年華還有1天！3組歌手輪番上陣　超狂市集不逛可惜

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橘子集團睽違已久再度為「橘子嘉年華」舉辦實體線下活動，這週末透過「好神SHOW市集」的活動模式，邀請地方美食團隊、橘子集團旗下遊戲與多元服務、生活風格品牌、職籃隊伍等打造全新的泛娛樂體驗，首日從中午一直到晚間8點市集打烊，參與活動的人潮都相當踴躍，現場熱鬧滾滾，尤其下午開始南西肯恩、冰球樂團、麋先生陸續登台，市集現場更是連走道都塞滿粉絲，若沒有參與到今日活動的民眾，明日市集最後一天絕對要來共襄盛舉。
橘子集團號召更多廠商企業一起參與
明日橘子嘉年華「好神SHOW市集」同樣是在下午1點開張，市集現場有吃的、喝的，還有5個闖關活動，只要達成3個即可獲得東京雙人來回機票的抽獎資格，主舞台部分，1點45分和3點30分各有「NPC女神有獎徵答」活動，而2點30分由「Crispy脆樂團」打頭陣上台演出，「溫蒂漫步」4點30分接力，最後6點30分「Leo王」壓軸登場表演。
此外，本次遊戲橘子旗下的《天堂M》與高雄全家海神合作舉辦主題週，因此在橘子嘉年華的最後階段的晚間7點，高雄海神球星胡瓏貿、邱子軒和吳曉謹將會登台與球迷們互動，並一同抽出第二天的東京雙人來回機票大獎，針對橘子嘉年華實體活動首日的大成功，官方表示，未來團隊不會設限自己，希望在之後的橘子嘉年華，能有更多在意Z世代和年輕族群的廠商、企業與橘子集團合作，創造更多年輕族群有興趣的活動和話題。