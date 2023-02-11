基隆工建路瓦斯外洩引火 謝國樑：今晚連夜搶修確保安全
基隆市七堵區工建路120號今（11）日傍晚發生天然氣管線破裂漏氣，引燃火災意外。人在新北市出席北台四首長合作交流平台會議及平溪天燈節活動的基隆市長謝國樑，在獲悉消息後趕回現場了解，火勢在晚間8時40分熄滅後，謝國樑指示天然氣公司除了先將管線關閉外，今天晚上要連夜搶修，並在明日白天再進行測試，確保管線安全無虞後再恢復供應，總計受瓦斯停氣影響的用戶約585戶。
記者吳嘉億／綜合報導
謝國樑稍早利用現場大樓廣播器向住戶說明，指出要等天然氣公司重新測試安全沒有問題後，才會恢復供應；所以今晚到明早十點前確定沒有天然氣瓦斯供應，但相對上是安全的，請住戶放心，待明早確認測試確認安全無虞後，才會恢復天然氣供應。
欣隆天然氣股份有限公司也在晚間火勢熄滅後，針對七堵區六堵ㄧ、二街、工建路、明德二路、泰安路、工東路，進行瓦斯管線挖損漏氣搶修，瓦斯停氣用戶約585戶。
這起疑似瓦斯舊管線遭施工人員挖破、導致起火的案件，基隆市消防局救災救護指揮中心在傍晚5點38分接獲報案，出動3個分隊30名隊員前往處理，灑水壓制，避免災情擴大，謝國樑於晚間7點左右抵達，指示消防局要儘快找出火源，優先把火勢撲滅，火勢最後在晚間8點40分左右熄滅，至於詳細起火原因及究責，則有待消防及瓦斯公司調查了解。