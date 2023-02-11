恭迎白沙屯媽祖赴北港進香 賴清德：2023年充滿希望
副總統賴清德今（11）日晚間前往苗栗縣通霄鎮出席「癸卯白沙屯媽祖往北港徒步進香」暨參拜山邊媽祖宮，恭祝媽祖這次進香平安順利成功，祈願媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓全國人民早日恢復正常生活。
記者黃宣尹／綜合報導
賴清德抵達「白沙屯拱天宮」後，首先向媽祖獻花、獻果及參香，並恭請媽祖到案桌；隨後致詞時表示，他很榮幸今日前來恭迎媽祖準備出巡前往雲林北港朝天宮進香。在拱天宮主委洪文華率領團隊的努力下，近幾年來，前往北港進香的活動一年比一年盛大，參加的人數也一年比一年多，他要恭祝媽祖這次進香平安順利成功，讓拱天宮香火更加鼎盛，媽祖神威更加顯赫，保佑台灣國泰民安、風調雨順，疫情早日結束，讓全國人民早日恢復正常生活。
賴清德提到，雖然全球有許多研究機構都預測今年全球景氣不佳，但是今年是歲次癸卯年，卯時就是一天中的5到7時，就是太陽要出來、一天即將開始的時候，也是充滿希望的時候，換言之，2023年歲次癸卯年是充滿希望的一年，祈求媽祖保佑台灣四時無災，八節有慶，所有善男信女闔家平安。
稍早，賴清德前往山邊媽祖宮參拜。他指出，今日前來是要恭送山邊媽祖啟程前往雲林北港朝天宮進香，也要恭祝媽祖這次出巡一切順利，祈願媽祖保佑臺灣風調雨順、四時無災。
包括苗栗縣長鍾東錦、民進黨立委沈發惠、羅致政、白沙屯拱天宮主委洪文華、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、山邊媽祖宮主委陳文明等亦分別陪同賴清德出席今晚活動。