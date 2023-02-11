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專訪／男歌手視網膜病變」視力僅0.025曝罹病心路歷程！分享眼睛保養方法，飲食秘技

專訪／男歌手視網膜病變」視力僅0.025曝罹病心路歷程！分享眼睛保養方法，飲食秘技
專訪／男歌手視網膜病變」視力僅0.025曝罹病心路歷程！分享眼睛保養方法，飲食秘技

每日健康-每日都做得到的健康

曾因罹患視網膜病變的李其燊，至今視力維持在 0.025 的視線，目前圓夢推出首張創作專輯《傲少年》，獻給自己的父母。近日接受《LIFE 生活網》專訪，提及過往被診斷「視網膜病變」的心路歷程，甚至曾吶喊：「為什麼是我」，也產生叛逆性格，並且愛上搖滾樂。他亦分享罹患該病症後，眼睛該注意哪些事項，擔心遺傳給孩子做哪些預防措施？除此之外，也提供民眾眼睛的保養秘訣，以及多吃哪些食材保健眼睛？

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10歲時罹患視網膜病變，被醫生宣布20歲就會失明，至今40歲將視力維持在0.025的視線的李其燊，回憶說道：「10歲的時候在寫暑假作業，發現字裡行間有東西跑來跑去，甚至看到磁磚縫隙中看到有蟲子在爬。」向父母訴說，他們以為只是自己想出去玩的藉口。金門醫院醫生以為可能是假性近視，但點了2-3個月的眼藥水、散瞳劑症狀都沒有改善。直至10歲到台大醫院住院檢查，醫生向自己說，這是視網膜黃斑部病變的一種，很罕見，有可能20歲就會失明。檢查過程包括網底攝影，把厚重鏡片塞在眼睛裡面且不能眨眼，照出眼睛裡面視網膜的血管、打針會一直想吐，甚至皮膚變得很黃，尿液也會變成深綠色跟深黃色，眼睛不能眨差點飆淚，真的很辛苦。

李其燊回憶：「10歲的時候在寫暑假作業，發現字裡行間有東西跑來跑去，甚至看到磁磚縫隙中看到有蟲子在爬。」/LIFE 生活網記者 郭懿慧攝影
李其燊回憶：「10歲的時候在寫暑假作業，發現字裡行間有東西跑來跑去，甚至看到磁磚縫隙中看到有蟲子在爬。」/LIFE 生活網記者 郭懿慧攝影
知道可能會失明的時候，哭著打電話給媽媽說：「我以後可能眼睛會看不見！」從那一刻開始，媽媽每次聽到我的聲音，就會一直哭。小時候的個性很倔強、樂觀，反而是變成我安慰我媽媽。即便如此，心中還是有個陰影，才會造就高中時期如此叛逆，「萬一有一天我看不見了，很多事都無法做，就去幹一些瘋狂的事情。」李其燊接著說，台大主治醫生人很好，每一次問他會失明嗎，卻從來不正面回答我：「以後還有機會，好好保養，不要讓他惡化太快。」至於為什麼會造成這個病症？先天、後天影響都有可能，但基因問題還是比較大。

要注意那些問題？他提及，眼睛會怕藍光，不能曬太陽、手機與平板都會讓視力惡化。如果非得要用手機，就會透過一些手機功能將聲音自行唸出來，讀不出來的字則請老婆幫忙讀。飲食部份，補充高劑量的葉黃素，比一般人的劑量大約多3倍，每天還是會去吃一些保健食品、綜合維他命保護眼睛。小時候也常吃魚油，還有銀杏等等幫助眼睛的食材。對眼睛好的食材有那些？李其燊表示，可以儘量吃深綠色的蔬菜，蛋黃對於眼睛保養也很不錯。

蛋黃對於眼睛的保養也有幫助。/LIFE 生活網資料圖庫
蛋黃對於眼睛的保養也有幫助。/LIFE 生活網資料圖庫
被問及是否會擔心會遺傳給孩子？李其燊說：「研究約有25%的機率會遺傳，雖然擔心但不害怕！除了規定小孩子吃飯一定不能看手機，兩個小孩都有留下臍帶血、幹細胞等，相信未來的醫療跟科技，一定會朝向正面發展。眼睛的問題不能開刀嗎？李其燊說，目前醫學上還沒有對症有效的治療，雖然一種新科技可以嘗試，但僅適合全盲的。醫生表示，視力不會比現在好，甚至動手術有風險，目前好好保養即可。

眼睛不好，又要出專輯辛苦的一面？他回憶說道，2014年的時候曾發行一張EP單曲，因為網路的時代，需要經營自己的自媒體，包括回留言，與粉絲互動等，在處理這些事真的很辛苦，常常一回留言就花上1-2小時，整天都無法做其他事情，眼睛也很不舒服。

李其燊是個在金門出生長大的鄉下小孩，高中畢業後來到台灣本島讀書。爸爸、媽媽，以及家人都在金門的教育界服務，甚至爸爸在當地算是一個名人，故很多人都認識爸爸，還會有人跟爸爸告我的狀「你兒子在哪裡抽煙啊？」、「你兒子在哪裡打狀球？」、「你兒子在哪裡打電動」等，自己也因此壓力太大，才故意闖禍，甚至不喜歡回家，因為回家都是挨罵的份，甚至還翹過家。他笑著說，所以一開始來台北的時候，很自在沒有人認識我。

李其燊分享兒時叛逆過程，與視力不好有關，以及爸爸在金門是名人，壓力很大。/LIFE 生活網記者 郭懿慧攝影
李其燊分享兒時叛逆過程，與視力不好有關，以及爸爸在金門是名人，壓力很大。/LIFE 生活網記者 郭懿慧攝影
高中開始叛逆，其實與視力有關，像是醫生宣佈會失明，為什麼是我？以及阿嬤常對自己說「眼睛不好是受了詛咒！」因為小時候真的太皮了。例如阿嬤燒香拜佛燒紙錢，自己卻會灑泡尿進去；或者掃墓時趁大人不注意，在墳墓上跳來跳去；甚至玩捉迷藏，躲在墳墓坑裡面避免被捉到，還會把他人的骨灰罈打開來看，檢陪葬品回來玩等。得知眼睛視網膜病變後，阿嬤也曾四處去求神問卜，拿了很多公廟的符水燒來喝，但喝了很多符水，眼睛卻一直沒有變好，內心有一種被欺騙的感覺，這也與自己喜歡搖滾樂有關，可能就是我內在有一種叛逆的性格吧。

警語：和平地解決問題、肯定自己，欣賞與自己不同的人、相互尊重，共享生命。

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