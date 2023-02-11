專訪／男歌手視網膜病變」視力僅0.025曝罹病心路歷程！分享眼睛保養方法，飲食秘技

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知道可能會失明的時候，哭著打電話給媽媽說：「我以後可能眼睛會看不見！」從那一刻開始，媽媽每次聽到我的聲音，就會一直哭。小時候的個性很倔強、樂觀，反而是變成我安慰我媽媽。即便如此，心中還是有個陰影，才會造就高中時期如此叛逆，「萬一有一天我看不見了，很多事都無法做，就去幹一些瘋狂的事情。」李其燊接著說，台大主治醫生人很好，每一次問他會失明嗎，卻從來不正面回答我：「以後還有機會，好好保養，不要讓他惡化太快。」至於為什麼會造成這個病症？先天、後天影響都有可能，但基因問題還是比較大。
要注意那些問題？他提及，眼睛會怕藍光，不能曬太陽、手機與平板都會讓視力惡化。如果非得要用手機，就會透過一些手機功能將聲音自行唸出來，讀不出來的字則請老婆幫忙讀。飲食部份，補充高劑量的葉黃素，比一般人的劑量大約多3倍，每天還是會去吃一些保健食品、綜合維他命保護眼睛。小時候也常吃魚油，還有銀杏等等幫助眼睛的食材。對眼睛好的食材有那些？李其燊表示，可以儘量吃深綠色的蔬菜，蛋黃對於眼睛保養也很不錯。
被問及是否會擔心會遺傳給孩子？李其燊說：「研究約有25%的機率會遺傳，雖然擔心但不害怕！除了規定小孩子吃飯一定不能看手機，兩個小孩都有留下臍帶血、幹細胞等，相信未來的醫療跟科技，一定會朝向正面發展。眼睛的問題不能開刀嗎？李其燊說，目前醫學上還沒有對症有效的治療，雖然一種新科技可以嘗試，但僅適合全盲的。醫生表示，視力不會比現在好，甚至動手術有風險，目前好好保養即可。
眼睛不好，又要出專輯辛苦的一面？他回憶說道，2014年的時候曾發行一張EP單曲，因為網路的時代，需要經營自己的自媒體，包括回留言，與粉絲互動等，在處理這些事真的很辛苦，常常一回留言就花上1-2小時，整天都無法做其他事情，眼睛也很不舒服。
李其燊是個在金門出生長大的鄉下小孩，高中畢業後來到台灣本島讀書。爸爸、媽媽，以及家人都在金門的教育界服務，甚至爸爸在當地算是一個名人，故很多人都認識爸爸，還會有人跟爸爸告我的狀「你兒子在哪裡抽煙啊？」、「你兒子在哪裡打狀球？」、「你兒子在哪裡打電動」等，自己也因此壓力太大，才故意闖禍，甚至不喜歡回家，因為回家都是挨罵的份，甚至還翹過家。他笑著說，所以一開始來台北的時候，很自在沒有人認識我。
高中開始叛逆，其實與視力有關，像是醫生宣佈會失明，為什麼是我？以及阿嬤常對自己說「眼睛不好是受了詛咒！」因為小時候真的太皮了。例如阿嬤燒香拜佛燒紙錢，自己卻會灑泡尿進去；或者掃墓時趁大人不注意，在墳墓上跳來跳去；甚至玩捉迷藏，躲在墳墓坑裡面避免被捉到，還會把他人的骨灰罈打開來看，檢陪葬品回來玩等。得知眼睛視網膜病變後，阿嬤也曾四處去求神問卜，拿了很多公廟的符水燒來喝，但喝了很多符水，眼睛卻一直沒有變好，內心有一種被欺騙的感覺，這也與自己喜歡搖滾樂有關，可能就是我內在有一種叛逆的性格吧。
警語：和平地解決問題、肯定自己，欣賞與自己不同的人、相互尊重，共享生命。
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